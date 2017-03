Media Control vergibt "Spitzenfeder"-Award

Baden-Baden (ots) - "Im Schatten das Licht" ist der bestverkaufte Frühjahrstitel im deutschsprachigen Raum - Der "Elefant" hat das meiste Geld eingespielt

Welche Bücher werden in Deutschland, Österreich und in der Schweiz am meisten gelesen? Zur Leipziger Buchmesse zeigt Media Control erstmals eine Sonderauswertung der bestverkauften Bücher im gesamten deutschsprachigen Raum:

"Im Schatten das Licht" von Jojo Moyes, im Januar als Rowohlt-Paperback (14,99 EUR) erschienen, ist das bestverkaufte Buch des 1. Quartals. Das Buch erhält den "Spitzenfeder"-Award von Media Control. Die Britin Moyes (47) ist ein Bestseller-Garant: Sie stand bereits in den Jahresbestseller-Listen von SPIEGEL/Buchreport, FOCUS und STERN. Die media control Bestsellerlisten erreichen mit 10,2 Millionen Lesern nunmehr einen neuen Rekord. So hat das Magazin STERN die media control Buch-Charts auch online gestellt und im Heft auf 20 Positionen vergrößert. Auch FOCUS und SPIEGEL melden zunehmendes Leserinteresse an den Bestsellerlisten.

Das meiste Geld haben die Buchkäufer allerdings für das am zweitbesten verkaufte Buch, ein Hardcover, ausgegeben:

"Elefant" von Martin Suter, ebenfalls im Januar erschienen als Hardcover (24,00 EUR) im Diogenes Verlag. Der populäre Schweizer Suter (80) führt in seinem Heimatmarkt auch die Liste der meistverkauften Bücher an.

Media Control (Baden-Baden) erhält täglich Buch-Verkaufsdaten von 4.200 Verkaufsstellen und verfügt damit über das aussagekräftigste Handelspanel im deutschsprachigen Raum. Darunter die großen Filialketten, zahlreiche Standortbuchhändler, Online-Shops (einschließlich Amazon) sowie weitere Buchverkaufsstellen in Bahnhöfen, Handels- und Warenhäusern, Elektro- und Drogeriemärkten. Damit ist seit Jahresbeginn ein repräsentativer Überblick über den deutschsprachigen Gesamtmarkt möglich. Nachdem bereits die Mehrzahl der deutschsprachigen Buchverlage täglich mit den Marktanalysen von Media Control arbeitet, haben nun auch der Börsenverein sowie der MVB im Bereich Marktforschung und Bestsellerlisten mit einer langjährig vertraglichen Vereinbarung Media Control das Vertrauen ausgesprochen.

Media-Control-Geschäftsführerin Ulrike Altig: "Bestsellerlisten sind als Orientierungshilfe wichtiger denn je, sie machen die Spitzen des Buchmarktes sichtbar, im Buchhandel aber auch in der digitalen Welt. Die Stabilität und Kontinuität der Datenlieferanten ist dabei unser wichtigstes Gut. Daher freuen wir uns sehr, dass strategisch wertvolle Datenlieferanten vorzeitig die Zusammenarbeit mit Media Control für die nächsten Jahre verlängert haben."

Rückfragen & Kontakt:

Lars Niedrée

Leitung Medien-

und Öffentlichkeitsarbeit

media control GmbH

l.niedree @ t-online.de

+49 (0) 7221 / 309-0