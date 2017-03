Innovation im Frühstadium untermauert positive Prognose auf der BIO-Europe Spring® 2017 in Barcelona

Carlsbad, Kalifornien und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die elfte jährliche internationale Konferenz für Geschäftspartnerschaften BIO-Europe Spring® (https://ebdgroup.knect36 5.com/bioeurope-spring/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BE S17_Wrap-up_pressrelease&utm_campaign=BES17) endete diese Woche in Barcelona (Spanien). Mehr als 2500 Führungskräfte aus der Life-Sciences-Branche bemühten sich in 15.070 Partnering-Gesprächen unter vier Augen um die 3294 zu vergebenden Lizenzierungsgelegenheiten. Laut Biocat-CEO Albert Barberà nahmen an der Veranstaltung insgesamt 1450 Unternehmen teil, darunter fast 200 Vertreter aus Katalonien. Veranstaltet wird das Ereignis von der EBD Group zusammen mit Biocat, der Organisation, die den Bereich Gesundheits- und Biowissenschaften in Katalonien fördert, sowie der Regierung von Katalonien (http://www.catalonia.com/en/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BES17_Wrap-up_pressrelease_CataloniaGovt&utm_campaign=BES17).

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Erfolg der BIO-Europe Spring in Barcelona, der trotz jüngster Herausforderungen im Sektor Life Sciences von Enthusiasmus und Optimismus zeugt", sagt Anna Chrisman, Gruppengeschäftsführerin der EBD Group. "Wir freuen uns schon auf ein weiteres erfolgreiches Ereignis in Amsterdam 2018."

An der Gesprächsrunde im Rahmen der Eröffnungs-Plenarversammlung mit dem Titel "Innovation in einer von Unsicherheit geprägten Welt" unter der Moderation von Alex Lash, nationaler Redakteur für Biotechnologie von Xconomy, nahmen folgende Personen teil: Annie De Groot, CEO und CSO von EpiVax; Ji Li, Geschäftsführer und globaler Business-Development-Chef von BeiGene sowie Kevin Sin, Vizepräsident, Business Development Onkologie bei Genentech Partnering. Die Gesprächsteilnehmer waren sich einig, dass zurzeit enorme technische Änderungen stattfinden, und spekulierten über die vorgeschlagenen Kürzungen in den NIH (National Institutes of Health) sowie das unfreundliche politische Klima in den USA und was all dies für die nächste Generation bedeuten kann. Das Video wird in Kürze auf Insight

(http://insight.ebdgroup.com/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_t

erm=BES17_Wrap-up_pressrelease_Insight&utm_campaign=BES17) veröffentlicht.

"Biocat ist fest entschlossen, unternehmerische Initiativen im Bereich Gesundheitsfürsorge zu fördern", sagt Biocats Barberà. "Wir haben eine ausgezeichnete Start-up-Ökologie, und solche Wettbewerbe sind die perfekte Plattform, um das Potenzial unserer Projekte (z. B. Peptomycs, Gewinner des Start-up Slam von Johnson & Johnson) ins Rampenlicht zu stellen."

Eine Sitzung im Programm war der Start-up Slam, bei dem Jungunternehmer das Verkaufsargument für ihre innovativen Technologien einem Jurorengremium präsentieren konnten, das sich aus Business-Development-Führungskräften, Risikokapitalgebern und Branchenexperten zusammensetzte. Das siegreiche Verkaufsargument von Laura Soucek, CEO von Peptomyc, erhielt als Preis eine Gratis-Registrierung für die BIO-Europe® 2017 (https://ebdgroup.knect 365.com/bioeurope/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BES17_W rap-up_pressrelease_BEU&utm_campaign=BES17) in Berlin vom 6. bis 8. November 2017 von der EBD Group sowie eine Mentorschaft von Johnson & Johnson Innovation, dem Sponsor der Veranstaltung.

Zusätzlich zu robusten Partnering-Gesprächen ist das Programm auf die Business-Development-Ziele der teilnehmenden Entscheidungsträger aus den Bereichen Biotechnologie, Pharma, Finanzen und Investoren sowie Dienstleistungsunternehmen ausgerichtet. Für Unternehmen in der Wertschöpfungskette der Arzneimittelforschung ist diese Veranstaltung schon lange ein Maßstab für strategische Innovationen und Investitionen.

Holland stimuliert, vermittelt und unterstützt aktiv Partnerschaften, um das Innovationstempo zu steigern und gesundheitsverbessernde Lösungen zu fördern. Es ist uns eine große Ehre, die BIO-Europe Spring 2018 in den Niederlanden willkommen zu heißen. Die Ausrichtung dieser wichtigen Partnerschaftskonferenz in Amsterdam symbolisiert nicht nur unsere Führungsposition, sondern wird auch zu weiterem Wachstum anregen." Weitere Berichterstattung zur BIO-Europe Spring, einschließlich Video-Interviews und Artikel zu Geschäftsabschlüssen im Sektor Life Sciences, finden sie unter Insight (http://insight.ebdgroup.com/?utm_ source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BES17_Wrap-up_pressrelease_Ins ight&utm_campaign=BES17), oder Sie können der Konferenz unter dem Hashtag #BIOEuropeSpring auf Twitter (https://twitter.com/EBDgroup?ut m_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BES17_Wrap-up_pressrelease&u tm_campaign=BES17) oder Instagram (https://www.instagram.com/ebdgroup partnering/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BES17_Wrap-up_ pressrelease&utm_campaign=BES17) folgen.

