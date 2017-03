Neues Volksblatt: "Alters-Zeit" von Harald ENGELSBERGER

Ausgabe vom 23. März 2017

Linz (OTS) - Mit 27 Jahren gründete Josef Ratzenböck (bald 88) den Seniorenbund, da war Josef Pühringer gerade einmal sieben Jahre alt. Beide wurden später Landeshauptmänner von OÖ und beide widmen sich in der Pension dem Seniorenbund – und denken dabei vor allem an den demografischen Wandel und dessen Einfluss auf die Gesellschaft. Denn die Menschheit wird immer älter, jedes Jahr um drei Monate – und darauf heißt es richtig reagieren.

Ratzenböck und Pühringer haben erkannt, dass sich die Demarkationslinie des Alters unaufhörlich verschiebt und dass man darauf Rücksicht nehmen muss. Und wenn die Leute immer älter werden, dann muss sich auch die Arbeitswelt darauf einstellen. Was tun im Alter? Diese Frage wird immer mehr in den Mittelpunkt rücken. Die Wirtschaft mit Konsum zu beleben, wird den Senioren künftig zu wenig sein.

Denn die Menschen gehören heute mit 65 Jahren keineswegs zum alten Eisen, viele sind dank medizinischer Errungenschaften bis ins hohe Alter pumperlg'sund und nicht wenige wollen sogar gerne länger arbeiten – wenn man sie lässt. In Zeiten der bedrohlichen Kostenschere bei den Pensionen muss man Modelle überlegen, bei denen das Älterwerden berücksichtigt wird. Nur so wird man auch künftig das Pensionssystem absichern können – ohne die ältere Generation aufs Abstellgleis zu schieben.

Oder wie es Ratzenböck so schön sagte: „Langeweile war mir immer fremd!“

