Starkes Cisco-Finesse-Paket von 2Ring in das Cisco SolutionsPlus-Programm aufgenommen

Sacramento, Kalifornien (ots/PRNewswire) - 2Ring freut sich, bekannt geben zu dürfen, dass es als offizielles Mitglied in das Cisco SolutionsPlus-Programm aufgenommen worden ist. Das bedeutet, dass sämtliche Unternehmen, die einen Kundenservice auf einer der Cisco Contact Center-Plattformen betreiben, in der Lage sind, an Cisco oder Mitglieder des weltweiten Reseller-Netzwerks von Cisco heranzutreten, um 2Ring Dashboards & Wallboards sowie 2Ring Gadgets für Cisco Finesse zu erwerben.

"Wir bei 2Ring sind wirklich gespannt darauf, in das Cisco SolutionsPlus-Programm zu kommen, weil wir verstehen, dass jedes Unternehmen, das eine Einladung erhalten hat [dem Programm beizutreten], ein strenges Auswahlverfahren durchlaufen musste", sagte Michal Grebac, Strategic Sales & Marketing Director bei 2Ring. "Es darf auf keinen Fall unerwähnt bleiben, dass dieser Erfolg auch all denjenigen von unseren Wiederverkäufern und Kunden gehört, die von Anfang an deutlich gemacht haben, dass sie unserem Unternehmen und unseren Produkten vertrauen. Ein riesiger und weltweiter Kundenstamm, der unsere Lösungen rund um die Uhr für das Tagesgeschäft nutzt, hat ebenso wie der unermüdliche Support durch unsere Bestandspartner beim Wiederverkauf im Verlauf des Auswahlverfahrens definitiv zu unseren Gunsten den Ausschlag gegeben."

Beide 2Ring-Lösungen, die in die Cisco-Preisliste aufgenommen wurden, vervollständigen das Produktangebot des Cisco Unified Contact Center. Bei 2Ring Dashboards & Wallboards handelt es sich um eine Lösung, die für einen leichten Zugriff auf Schaubilder sorgt, die relevante Echtzeit-Statistiken zeigen. Diese Schaubilder können auf großen Bildschirmen in den Kontaktcentern zur Verfügung gestellt oder sogar unterwegs angeschaut werden - auf dem Mobiltelefon eines Vorgesetzten und eines anderen Managers. Auf der anderen Seite ist 2Ring Gadgets für Cisco Finesse eine Lösung, die sich auf die Verbesserung der Bedienungsfreundlichkeit für Vertreter und Vorgesetzte innerhalb von Cisco Finesse konzentriert. Neben einer Vielzahl von weiteren Verbesserungen bietet das Premium Bundle zudem eine Einbindung des Kontaktcenters von Cisco in CRM- und Service-Desk-Systeme, wie MS Dynamics CRM, SAP CRM, Salesforce oder so ziemlich alle anderen auf SQL-basierende CRM-Systeme. 2Ring-Kunden können auf sämtliche verfügbaren Verbindungen und auf Vertreter, die mit Datenvorschauen arbeiten, zurückgreifen und sie können von der Automatisierung durch gleichzeitige Nutzung der unterschiedlichsten CRM-Systemen profitieren. Eine weitere Möglichkeit bietet die Integration von Cisco Finesse in die jeweils verschiedenen Systeme eines jeden Kontaktcenter-Teams.

"2Ring kann als einer der Preferred Solution Partner bereits jetzt sehr früh auf Informationen von Cisco-Produktmanagern zugreifen. Teil des SolutionsPlus-Programms zu sein, bedeutet, dass wir mit anderen Mitgliedern des SolutionsPlus-Programms auf Augenhöhe sind und in den Genuss der selben Vorteile kommen, was sich am Ende auch auf die Produkte, die wir an unsere bestehenden und zukünftigen Kunden liefern, übertragen wird", sagte Miroslav Moravek, Chief Operation Officer bei 2Ring.

Über 2Ring

2Ring, ein Preferred Solution Partner von Cisco, ist seit 2001 in den Bereichen Dienstleistungen für Kontaktcenter und IP-Telefonie tätig. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2Ring.com.

Über Cisco SolutionsPlus

Bei Cisco SolutionsPlus handelt es sich um ein Programm, das sorgfältig ausgewählte und mit Cisco vereinbare Produktangebote auf die Cisco-Preisliste setzt. Dabei wird das Ziel verfolgt, Kunden von Cisco in die Lage zu versetzen, diese Produkte direkt bei Cisco oder über das bestehende Reseller-Netzwerk zu bestellen.

Rückfragen & Kontakt:

2Ring

+1-916-426-3790