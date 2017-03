Die VIP-Lounge der Hainan Airlines im Terminal 2 des Beijing Capital International Airport wird bald ihre ersten Gäste begrüßen

Peking (ots/PRNewswire) - Die erste internationale VIP-Lounge der Hainan Airlines, die Hainan Airlines International Lounge, die sich im Terminal 2 des Beijing Capital International Airport befindet, wird im April ihre ersten Gäste begrüßen. Die VIP-Lounge des Flughafens Peking, das aktuelle Flaggschiff-Projekt der Hainan Airlines, wird VIP-Gästen der Hainan Airlines, die auf internationale Flüge warten, zur Verfügung stehen und für eine noch angenehmere Reiseerfahrung in ruhiger, entspannter Atmosphäre sorgen.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/480650/Hainan_Airlines_PEK_VIP _lounge.jpg

Die VIP-Lounge der Hainan Airlines am Flughafen Peking wurde von Dr. Patrick Leung entworfen, einem bekannten Architekten und Innendesigner aus Hongkong. Der moderne, ästhetische Stil der Lounge ist ein erfrischend zeitgenössischer Ansatz, der natürliche Materialien und Stile verbindet und eine elegante, vornehme Umgebung schafft, in der sich die Fluggäste an einem extrem geschäftigen Verkehrsknotenpunkt entspannen und erholen können. Dr. Leung sagte:

"Beim Design der VIP-Lounge inspirierten mich die Natur und die Harmonie von Hainan und ich entschied mich gegen die Verwendung eines übermäßig luxuriösen Dekors. Ich verwendete einen modernen, eleganten Ansatz, um den Frieden und die Ruhe der östlichen Philosophie einzubringen, und vereinte dies in der Lounge mit Aspekten sanften Lichts und Wellenformen des Ozeans, um die natürliche Schönheit von Hainan hervorzuheben."

Auf geräumigen 726 Quadratmetern kann die internationale VIP-Lounge der Hainan Airlines bis zu 150 Gäste beherbergen und bietet mehr als ein Dutzend verschiedene Bereiche, u. a. eine Lounge für die traditionelle chinesische Teekunst, Lese-, Entspannungs- und Schlafräume, Duschen und Nasszellen, eine exklusive VIP-Zone und einen Bereich für audio-visuelle Unterhaltung. Die Lounge der Hainan Airlines lädt bekannte Architekten dazu ein, die VIP-Räumlichkeiten zu designen, und bietet eine hochwertige Ausstattung und einen First-Class-Service. Das hochkarätige Team der internationalen Lounge bietet auf Anfrage nach Gästewunsch zubereitete Mahlzeiten und Kaffeeliebhaber können in der Lounge gemütlich ihren Nespresso vom SB-Automaten genießen.

Rückfragen & Kontakt:

Longyu Ning

+86-898-66739876

ly-ning @ hnair.com