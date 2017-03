Georg Strasser: Wir arbeiten für die Familien und die Kinder – denn sie sind das Rückgrat unserer Gesellschaft und unsere Zukunft

ÖVP-Familiensprecher widerlegt Kritik

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die ÖVP war, ist und bleibt DIE Familienpartei. Die Familien sind das Rückgrat unserer Gesellschaft, Kinder sind unsere Zukunft. Damit ist das Wohl unserer Familien und vor allem unserer Kinder unsere oberste Priorität, und das zeigt sich auch in all unseren Vorstellungen, Plänen und Handlungen. Das betonte ÖVP-Familiensprecher Abg. Georg Strasser heute, Mittwoch, nachdem Vertreter/innen anderer Parteien im Zusammenhang mit dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) ungerechtfertigt Kritik an der Familienministerin geübt haben.

„Die ÖVP hat jahrelang konsequent und erfolgreich dafür gekämpft, dass etwa die Familienbeihilfe in drei Etappen im Ausmaß von insgesamt 830 Millionen Euro erhöht werden konnte“, stellte Strasser klar. „Und wir arbeiten ständig weiter daran, die Familienleistungen auszubauen“, sagte der ÖVP-Familiensprecher und erinnerte daran, dass das ÖVP-geführte Familienministerium in den vergangenen drei Jahren enorm viel für Österreichs Familien bewegt hat:

Familienbeihilfe: 830 Millionen Euro mehr für Familien, Einstieg in ein Valorisierungssystem, Umstellung auf monatliche Auszahlung.

Ausbau Kinderbetreuung und Sicherung des Gratis-Kindergartenjahres durch Bundeszuschuss.

Neues Kindergeldkonto seit 1.3.2017 - bringt mehr Flexibilität, Fairness und Partnerschaftlichkeit für die Eltern. -..Über den FLAF hat der Bund etwa 6.930 Millionen Euro für familienrelevante Maßnahmen gezahlt. Diese Gesamtausgaben haben sich seit Bestehen des FLAF nominell mehr als vervierzehnfacht.

Darüber hinaus ist es gelungen, trotz angespannter Budgetsituation die Familienbeihilfe zu erhöhen. Laut Berechnungen sind die Gesamtaufwendungen für Familien in Österreich von 2000 bis 2014 sogar um 43,3 Prozent gestiegen. „Das alles sind Zahlen, die zeigen, wie viel wir für die Familien in Österreich schon erreichen konnten. Aber wir arbeiten weiter für die Familien und Kinder in unserem Land.“

Schlussendlich erinnert Strasser den Koalitionspartner daran, dass man mit der Studie - einem Expertenpapier - einer im Regierungsprogramm vorgesehen Maßnahme nachgekommen ist, „um mögliche Reformoptionen für die Finanzierung der familienpolitischen Leistungen offenzulegen und gegebenenfalls umzusetzen.“ – so ein wortwörtliches Zitat aus dem Regierungsprogramm. „Mit uns wird es keine Kürzungen geben“, versicherte Strasser abschließend. (Schluss)

