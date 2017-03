Der Sommer im SalzburgerLand wird „still oder prickelnd“

Neue Sommerkampagne wurde offiziell präsentiert

Hallwang (OTS) - Die SalzburgerLand Tourismus GmbH (SLTG) stellte am Mittwoch ihre neue Sommerkampagne vor – und es war kein Zufall, dass der Zeitpunkt der Präsentation auf den Internationalen Tag des Wassers fiel. Denn das heimische Wasser steht im Mittelpunkt der Kampagne mit dem Motto „SalzburgerLand – Still oder Prickelnd“. Themen beim Medientermin waren außerdem die Vorreiterrolle des SalzburgerLandes bei nachhaltigem Tourismus, die Reisetrends für den kommenden Sommer und ein erster Rückblick auf die noch laufende Wintersaison.

Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer präsentierte die aktuelle Tourismusstatistik, die von November bis Februar ein knappes Minus von 149.542 Nächtigungen (-1,4%) im Vergleich zum Vorjahr aufweist. „Der Hauptgrund ist die ungünstige Feiertagslage in diesem Winter und dass im Vergleich zum Februar 2016 aufgrund des vergangenen Schaltjahres heuer ein Tag wegfällt“, erklärte LH Dr. Haslauer. So waren der Heilige Abend und Silvester dieses Mal jeweils ein Samstag – was viele Urlauber dazu veranlasste, ihre Anreise auf den darauffolgenden Montag zu verschieben und den Aufenthalt damit um zwei Tage zu verkürzen. „Und dennoch ergeben die aktuellen Zahlen das historisch zweitbeste Winterergebnis im Zeitraum von November bis Februar.“

Bereinigtes Februar-Ergebnis bringt sogar leichtes Plus

Dass der Rückgang vor allem auf den Dezember (-9,5% bei den Nächtigungen) zurückzuführen ist, zeigen auch die Zahlen aus den Monaten November (+5,2%) und Jänner (+3,2%). Im Februar gab es einen leichten Rückgang von -1,8%. Interessant: Bereinigt man den Vergleichswert vom Februar 2016 (Schaltjahr) auf 28 Tage, bedeutet dies im Februar 2017 ein Plus von 1,7% und damit in der bisherigen Saison (November – Februar) sogar einen leichten Zuwachs von 0,1%.

Gute Sommer-Aussichten für das SalzburgerLand

Ausgesprochen positiv sind die Erwartungen der Salzburger Tourismuswirtschaft für den kommenden Sommer. Gestützt ist dieser Optimismus einerseits auf einen sehr langfristigen Trend: In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Nächtigungen in den Sommermonaten um knapp 30% an, das Nächtigungsverhältnis zwischen Sommer und Winter näherte sich dementsprechend an und liegt im SalzburgerLand mittlerweile bei 45:55%. Andererseits lassen auch aktuelle Entwicklungen und Marktforschungsstudien auf einen erfolgreichen Sommer 2017 schließen.

Nachhaltigkeit im Tourismus gefragt

Vor allem aber trifft das Angebot des SalzburgerLandes einen touristischen Zeitgeist: So haben die Vereinten Nationen (UN) das Jahr 2017 zum „Internationalen Jahr des nachhaltigen Tourismus“ erklärt. Ein Thema, dessen Relevanz die Deutsche Reiseanalyse bereits 2014 bestätigte: Demnach haben bereits über 30% der Deutschen großes Interesse an einem möglichst ökologisch und sozial verträglich, ressourcenschonend und umweltfreundlich gestalteten Urlaub.

SLTG-Geschäftsführer Leo Bauernberger hob in diesem Zusammenhang die Vorreiterrolle des SalzburgerLandes bei nachhaltigen Tourismusformen hervor: „Seit mehr als 20 Jahren setzen wir in unserer touristischen Produktentwicklung auf die drei Säulen ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit.“ Aus dieser Strategie hervorgegangen sind erfolgreiche Angebotsthemen und Produktlinien wie der Salzburger Bauernherbst, der Salzburger Almsommer, die Via Culinaria oder das BioParadies SalzburgerLand.

Neue Sommerkampagne: „SalzburgerLand – Still oder Prickelnd“

Perfekt zu dieser Strategie passt auch die neue Sommerkampagne der SLTG. Zentrales Element dabei: das heimische Wasser. Über 250 kristallklare Bergseen, unzählige alpine Quellen und Thermalquellen, die wissenschaftlich belegte erstklassige Qualität der Flüsse und Seen und nicht zuletzt Wasser-Superlative wie Europas höchste Wasserfälle machen das SalzburgerLand zu einem erfrischenden Paradies im Sommer.

Das in Zukunft noch mehr Menschen anziehen wird, wie Leo Bauernberger betonte: „Sauberes Trinkwasser ist – auch in Europa – keine Selbstverständlichkeit, in vielen Regionen der Erde ist Trockenheit ein ernsthaftes Thema. Unser Wasser ist also ein wertvolles Gut, das bei der Urlaubsentscheidung eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Es ist daher der richtige Zeitpunkt für diese Kampagne.“

Erfrischend ist auch das Kampagnen-Motto: „SalzburgerLand – Still oder Prickelnd“. Bauernberger: „Im SalzburgerLand begegnet einem das Wasser in einer wunderbaren Vielfalt: als rauschender Gebirgsbach, als wohltuendes Heilwasser, als funkelnder Bergsee, als tosender Wasserfall oder in einer spektakulären Klamm. Man kann hier Wasser in aller Ruhe oder in voller Action erleben – und genau das möchten wir unseren Gästen zeigen.“

Flankiert wird die Kampagne von entsprechenden buchbaren Angeboten in den Regionen, vom „Kunst, Kräuter und Heilwasser“-Urlaub in Bad Gastein bis zur ausgefallenen Idee des „Regenwanderns“ im Tennengau.

Ab Sommer 2017: Thermalwasser-Badeseen in Gastein

Ein neues, aufsehenerregendes Angebot gibt es ab diesem Sommer in einer Region, die schon historisch gesehen eng mit dem Wasser verbunden ist. In der Alpentherme Gastein werden im Juli 2017 – österreichweit einzigartig – zwei Thermalwasser-Badeseen mit einer Gesamtfläche von 1700 m² eröffnet. „Mit dieser Angebots-Erweiterung schärfen wir einerseits unsere Positionierung als familienfreundliche Gesundheitstherme und schaffen andererseits eine touristische Belebung der Sommersaison“, so Klaus Lemmerer, Geschäftsführer der Alpentherme Gastein.

Neuer Imagefilm als Visitenkarte des SalzburgerLandes

Beim Medientermin am Mittwoch wurde auch der neue SalzburgerLand-Imagefilm präsentiert. Ein Film, der das touristische Profil der Destination schärft und getragen wird vom Markenkern des SalzburgerLandes: „Die höchste Erlebnisdichte in Europa“. Authentische, menschlich nahe Bilder aus Sommer und Winter sind eingebettet in ein wiederkehrendes Rahmenmotiv: Die Gestaltung der Marke SalzburgerLand durch den Salzburger Künstler Hans Weyringer.

Der rund dreiminütige Film wurde von der Kreation bis zur Produktion von der SLTG umgesetzt. Applaus kam dafür auch vom Landeshauptmann:

„Hier ist ein Film gelungen, der auf bisher ungesehene Art und Weise Lust auf Urlaub im SalzburgerLand macht. Auch für mich ist er – etwa bei Reisen ins Ausland – eine Visitenkarte, die man gerne herzeigt“, so Dr. Wilfried Haslauer.

