Die Evolution der Menschlichkeit - Wege zur Gesellschaft von morgen

Buchpräsentation mit DDr.Peter Gowin und Dr. Nana Walzer. Diskussion mit Dr. Kurt Scholz, Jasmin Dolati, Univ.Prof. Dr. Brigitte Sindelar. Moderation Dr. Rudolf Nagiller

Wien (OTS) - Das DRI – Human and Global Development Research Institute stellt einen Leitfaden zur Entwicklung von Mitmenschlichkeit vor. 20 Autoren beschreiben auf 450 Seiten aktuelle Konzepte und Methoden zur Förderung eines konstruktiven Umgangs mit den massiven Herausforderungen unserer Gesellschaft. Das Buch nimmt dabei zunächst die Hintergründe für die immer größer werdenden gesellschaftlichen Reibungsflächen ins Visier. Es betrachtet die derzeit allseits spürbare zwischenmenschliche Spaltung von Meinungen, Stimmungen und Handlungsweisen jedoch nicht, um sie zu beklagen, sondern um die Hindernisse im Verständnis füreinander auszuräumen und so ein verändertes Verhalten zu ermöglichen. Dadurch liefert das Buch die Grundlage für ein gelingendes Miteinander in aller Unterschiedlichkeit.

Mit Impulsvortrag des Schweizer Psychologen Rolf Kaufmann und Lesungen aus dem Buch (Leila Mahdavian, ORF). Danach diskutieren Dr. Kurz Scholz (Zukunftsfonds der Rep. Österreich), Univ.-Prof. Dr. Brigitte Sindelar (Vizerektorin SFU Wien), Jasmin Dolati (Programmchefin Radio Wien) und Mag. Karl Zarhuber (Leiter Humanitäre Bildung IFRC) Notwendigkeit und Chancen einer Umsetzung in die Praxis. Die Diskussion leitet Journalist und Autor Dr. Rudolf Nagiller.

Buchpräsentation mit Impulsvortrag

31. März 2017, 19.00-21.00 im Presseclub Concordia

Datum: 31.03.2017, 19:00 - 21:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

