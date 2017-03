Constantia Flexibles schließt Werk in Rumänien

Wien (OTS) - Die Constantia Flexibles Gruppe optimiert ihr Engagement im europäischen Markt für filmbasierte, flexible Verpackungen durch die Schließung ihres Werkes in Bukarest, Rumänien. Die Werksschließung wird voraussichtlich im Juli 2017 abgeschlossen sein und circa 90 Beschäftigte direkt betreffen.

Constantia Flexibles wird ihre Kunden aus der Süßwaren- und Snack-Branche weiterhin aus seinen qualifizierten, großen Standorten Weiden in Deutschland, Ankara in der Türkei und Kleszczów in Polen beliefern.

„ Wir werden diese Werksschließung fair und sozialverantwortlich durchführen und gleichzeitig sicherstellen, dass eine reibungslose Lieferkette weiterhin garantiert werden kann“, so Stefan Grote, Executive Vice President der Division Food Europe.

„Der Transfer von Produktionskapazitäten bewirkt, dass wir auf lange Sicht unseren Kunden ein auf sie zugeschnittenes Werkskonzept bieten können. Auf diese Weise optimieren wir Qualität, Auftragsabwicklung, Produktionsplanung und Logistik“, fügt Grote hinzu.

Die Constantia Flexibles Food Europe Division bedient mit zwölf Produktionsstandorten in acht Ländern die Dairy, Processed Meat und Confectionery/Processed Food Industrien.

Constantia Flexibles ist der weltweit viertgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen und Labels. Unter dem Leitprinzip ‚People, Passion, Packaging‘ stellen die rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeschneiderte Verpackungslösungen an 56 Standorten in 24 Ländern her. Zahlreiche internationale Konzerne und lokale Marktführer aus den Geschäftsbereichen Food, Pharma und Labels nutzen die nachhaltigen und innovativen Produkte von Constantia Flexibles. www.cflex.com

