FPÖ-Kappel: Euro-Monitor zeigt mangelnde Stabilität in Österreich

Allianz-Experten kritisieren Staatsfinanzen und Verschuldung

Wien (OTS) - „Österreichs Wirtschaft ist weiterhin mit einem nicht unerheblichen Mangel an Stabilität konfrontiert, vor allem was Staatsfinanzen und Verschuldungsquote betrifft. Das bestätigte nun auch der jährlich erscheinende Euro-Monitor der Allianzversicherung“, so die freiheitliche EU-Abgeordnete Dr. Barbara Kappel.

Der vom größten deutschen Versicherer veröffentlichte Bericht attestiert dem Euroraum einen leichten Abwärtstrend in Hinblick auf die wirtschaftliche Stabilität. Experten legen dabei 20 Indikatoren zugrunde, welche entweder das Niveau von oder den Fortschritt bei ökonomischen Fundamentaldaten messen. Stagnation herrscht dabei in Österreich, man befindet sich immer noch lediglich im Mittelfeld der Euro-Volkswirtschaften.

„Als einziges Land konnte Österreich im Vergleich zum Vorjahr seine Position nicht verändern. Die hohe Staatsschuldenquote, aktuell bei rund 84 Prozent der Wirtschaftsleistung, und der Anstieg des strukturellen Defizits im Jahr 2016 führen zu einer kritischen Einschätzung der Wirtschaftsentwicklung. Mit dem 14. Platz in Bezug auf Fortschritte hinsichtlich wirtschaftlicher Stabilität gehört Österreich laut der Studie – gemeinsam mit Belgien, Estland und Finnland – zu den schwächeren Ländern der EU“, erklärte Kappel.

„Als Gründe identifiziert die Studie unter anderem die nachlassende Reformbereitschaft der österreichischen Regierung, welche durch die expansive Geldpolitik der EZB und billige Kreditzinsen befördert wird. Die Anstrengungen zur Förderung eines stabilen Wachstums werden daher umso wichtiger. Ein nachhaltiger Abbau der Staatsschulden, ohne gleichzeitige Belastungen für Unternehmen und Verbraucher, wird ebenso oberste Priorität haben müssen wie Investition in Digitalisierung und Industrie 4.0, welche als Zukunftsmotoren wirtschaftlichen Wachstums und dauerhafter Wettbewerbsfähigkeit anzusehen sind“, sagte Kappel.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at