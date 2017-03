RIZ GENIUS Ideen- und Gründerpreis 2017 verliehen

Bohuslav: Innovative und digitale niederösterreichische Geschäftsideen überzeugten

St. Pölten (OTS/NLK) - Rund 120 niederösterreichische Geschäftsideen hatten beim RIZ GENIUS Ideen- und Gründerpreis 2017 eingereicht, knapp 50 Einreichungen gab es diesmal beim RIZ GENIUS Jugendpreis 2017. Gesucht waren Ideen, die in den Bereichen Innovationsgrad und Kundennutzen punkten konnten. Die ersten Plätze im Ideen- und Gründerpreis boten Entwicklungen von alternativen Pflanzenschutzmitteln, ein Sockelsystem für ebene Flächen, ein biotechnologisches Implantat zur Wiederherstellung der Bandscheibenhöhe und eine digitale Patientenaufklärung mit Hilfe von 3D-animierten Videos. Der inzwischen zum zweiten Mal ausgeschriebene RIZ GENIUS Publikumspreis ging an das Projekt zur vollautomatischen Stimmung von Orgelpfeifen.

Der RIZ GENIUS Ideen- und Gründerpreis ist ein Wettbewerb mit dem Ziel, Innovationen aus Niederösterreich in den unterschiedlichsten Bereichen sichtbar zu machen, auszuzeichnen und zu fördern. Bereits zum 16. Mal wurden die begehrten Preise vergeben, die feierliche Preisverleihung fand gestern Abend in der Arena Nova in Wiener Neustadt statt.

„Geniale Geschäftsideen aus Niederösterreich, die erfolgreich starten und sicher wachsen sind unser Ziel. Denn die klugen Köpfe Niederösterreichs sind der Treibstoff für Innovation und damit für Wirtschaftswachstum in unserem Land“, würdigte Landesrätin Dr. Petra Bohuslav die anwesenden bzw. angehenden Unternehmerinnen und Unternehmer.

In insgesamt 4 Kategorien wurden die besten - von einer Expertenjury nominierten – Geschäftsideen ausgezeichnet: Dabei konnte sich das Siegerprojekt pro Kategorie über 6.000 Euro freuen, für den zweiten Platz gab es 4.000 Euro für den dritten Platz je 2.000 Euro. Für den RIZ GENIUS Publikumspreis wurde ein Scheck über 2.000 Euro überreicht.

Nähere Informationen: Büro LR Bohuslav, Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, e-mail c.fuchs @ noel.gv.at, bzw. RIZ Gründer-Agentur für Niederösterreich, Mag. Manuela Hofer, Telefon 02622/263 26-106, e-mail hofer @ riz.co.at.

