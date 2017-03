Anaplan wächst mit jährlichem Umsatzplus von über 75% bei Subskriptionen im Jahresvergleich unvermindert weiter

San Francisco (ots/PRNewswire) - Anaplan (https://www.anaplan.com/), ein führender Plattformanbieter, der neue Maßstäbe für die umfassende kollaborative Planung setzt, hat heute die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 bekanntgegeben. Das Unternehmen erzielte unter anderem ein jährliches Umsatzwachstum von über 75 Prozent im Jahresvergleich bei den Subskriptionen und einen Gesamtertrag von 120 Millionen USD.

"Anaplans Enterprise-Kunden und Partner sind mehr als offen für unsere Vision einer einfachen, kollaborativen Planung, die transformiert, wie sich die Geschäfte in den zunehmend volatilen Märkten planen und umsetzen lassen", sagt Frank Calderoni, President und CEO von Anaplan. "Wir konnten weiterhin eine starke Nachfrage nach unserer Planungsplattform verzeichnen, die unsere Kunden bei der Verknüpfung von Planung und Entscheidungsfindung in allen Bereichen des Unternehmens unterstützt. Anaplan hat im vergangenen Jahr durch konsequente Umsetzung im gesamten Unternehmen starke Ergebnisse erzielt, was uns für weiteres Umsatzwachstum gut positioniert".

Anaplan konnte mehr als 250 neue Kunden willkommen heißen, darunter American Airlines, Anheuser-Busch, Booking.com sowie Merck und erweitert damit seinen Kundenstamm auf mehr als 660 Kunden in über 40 Ländern. Das Unternehmen hat außerdem weitere Vertriebsbüros in Japan und China eröffnet und seine Präsenz in Großbritannien, insbesondere in Central London ausgedehnt.

Kimberly-Clark, ein amerikanischer multinationaler Konzern für Hygieneartikel, hatte die Anaplan-Plattform bereits sehr früh eingesetzt und baut die Nutzung (auch) weiter auf globaler Ebene aus. "Wir (sind) arbeiten bereits seit mehreren Jahren mit Anaplan (im Bunde) zusammen und führen die Lösung im ganzen Konzern ein, um Dutzende von Planungsprozessen in unserem Geschäft zu vereinen, von der Finanzierung über die Humanressourcen bis hin zum Betrieb", erklärt Jim Miranda, Workforce Planning Manager bei Kimberly-Clark.

Circle K, eine internationale Einzelhandelskette mit Convenience Shops, hat vor kurzem Anaplan implementiert, um Kernprozesse in der Treibstoff-Supply Chain anzugleichen und zu verknüpfen. "Circle K will sicherstellen, dass unsere Lieferkette Weltklasse ist und braucht daher (wir brauchen von daher) ein effizientes Mittel, um in Echtzeit vorausschauende Entscheidungen zu treffen. Wir können hier mit einer einzigen Plattform die Leistung überwachen, Prognosen erstellen und Szenarien verwalten", so Magnus Tägtström, Senior Director für Supply Chain Optimization Global Fuels bei Circle K.

Anaplan wurde als Leader im "Enterprise Performance Management" im 2016 Forrester Wave(TM) Report1 ausgezeichnet, der die "gut strukturierte Strategie für die Nutzung innovativer Technologie" des Unternehmens hervorhob. Forrester Vice President und Principal Analyst Paul D. Hamerman schrieb: "Anaplan ist vielseitig und eignet sich branchenübergreifend am besten für Unternehmen mit relativ komplexer, datenintensiver Planung und Modellierung von Anwendungsfällen in Finanzwesen, Vertrieb, Marketing, betrieblichen Abläufen und Personalwesen".

Zu weiteren Highlights des Kalenderjahres 2016 zählen:

Gartner positioniert Anaplan als Visionär im Magic Quadrant "Strategic Corporate Performance Management Solutions"2 und als Challenger im Magic Quadrant "Sales Performance Management"3

Fast Company hat Anaplan in die Liste der Top 10 Most Innovative Enterprise Software Companies (https://www.anaplan.com/press-releas es/anaplan-named-in-top-10-most-innovative-software-companies/) für seine "radikale Neuausrichtung des überholten Spreadsheet-Konzepts" aufgenommen

Mehr als 3.000 Planungsfachleute trafen sich im Rahmen der Anaplan Hub-Events in den USA und in Europa

Forbes führt Anaplan in seiner erstmalig erstellten Liste der 100 besten Cloud-Unternehmen der Welt 2016 (https://www.anaplan.com/pre ss-release/anaplan-named-first-ever-forbes-2016-worlds-best-100-clo ud-companies-list/)

Morgan Stanley hat Anaplan den 2016 CTO Award for Tech Innovation ( https://www.anaplan.com/press-release/morgan-stanley-gives-anaplan-award-for-tech-innovation/) verliehen

Computing/BCS UK hat Anaplan zum "Besten Arbeitgeber im Bereich IT 2016 (http://www.computing.co.uk/ctg/news/2477479/the-uk-it-industr y-awards-2016-and-the-winners-are)" gekürt

Hub17, die führende, von Anaplan ausgerichtete Veranstaltung, die Vordenker und Führungskräfte zu den neuen Maßstäben für die verknüpfte Unternehmensplanung informiert, wird vom 20. - 27. März im Masonic Theater und im Fairmont Hotel San Francisco stattfinden. Auf dem Programm stehen 120 vertiefende Sitzungen und Vorträge von Referenten mit Blick auf das große Ganze wie der von Dr. Mae Jemison, der ersten Afroamerikanerin im All. Anmeldeinformationen für Hub17 und die vollständige Liste der Referenten finden Sie auf der Hub17 Website (http://apln.co/txfz4r).

1. Forrester "The Forrester Wave(TM): Enterprise Performance Management 2016 Q4 2016" von Paul Hamerman, 6. Oktober 2016. 2. Gartner "Magic Quadrant for Strategic Corporate Performance Management Solutions" von Chris Iervolino und John Van Decker, 31. Mai 2016. 3. Gartner "Magic Quadrant for Sales Performance Management" von Tad Travis, 21. Januar 2016

Informationen zu Anaplan

Anaplan setzt neue Maßstäbe für die verknüpfte Unternehmensplanung. Große und schnellwachsende Organisationen setzen die Cloud-Plattform von Anaplan in allen Unternehmensbereichen für eine fundierte Entscheidungsfindung und schnellere, effektivere Planungsprozesse ein, darüber hinaus bietet Anaplan auch Support, Schulungen und Beratungsdienste für den Umstieg in der Planung an. Anaplan ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in San Francisco, das über 16 Niederlassungen und mehr als 150 Kompetenzpartner weltweit verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter anaplan.com (https://www.anaplan.com/).

Gartner Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine der in den eigenen Marktforschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Services und spricht keine Empfehlung für Technologienutzer aus, sich nur für die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu entscheiden. Die Marktforschungspublikationen von Gartner stellen Meinungsäußerungen des Gartner-Forschungsteams dar und sollten nicht als Tatsachenfeststellung interpretiert werden. Gartner schließt hinsichtlich dieser Forschung jedwede Garantie, ausdrücklich oder impliziert, aus, einschließlich die der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

