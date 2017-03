EINLADUNG: Österreichische Statistische Gesellschaft verleiht Gerhart-Bruckmann-Preis an Erich Neuwirth, 28.03.17

Wien (OTS) - Erich Neuwirth, viele Jahre hindurch Wissenschaftler am Institut für Statistik der Universität Wien und Experte im Bereich statistischer Methoden der Wahlforschung, hat 1986 bis 1996 (als Nachfolger von Gerhart Bruckmann) die Hochrechnungen des ORF durchgeführt, betreut seither die Hochrechnungen des Innenministeriums und publiziert regelmäßig Wählerstromanalysen in diversen Medien. Die österreichische statistische Gesellschaft (ÖSG) verleiht Erich Neuwirth am 28. März 2017 den „Gerhart-Bruckmann-Preis“, der damit nun zum dritten Mal an eine Persönlichkeit verliehen wird, deren Aktivitäten zur Verbesserung des Stellenwerts von Statistik in der Öffentlichkeit beitragen. Gerhart Bruckmann, der ab Mitte der 60er Jahre selbst als „Wahlhochrechner der Nation“ das Bild von Statistik in der österreichischen Öffentlichkeit geprägt hat, ist nicht nur Namensgeber des Preises, sondern konnte auch als Laudator gewonnen werden.

Preisträger Erich Neuwirth, u.a. Leiter des Fachdidaktischen Zentrums der Fakultät für Informatik mit Expertise für lineare Modelle, Angewandte Statistik und Computational Statistics, hat die statistische Methodik im vergangenen Jahr durch eine gemeinsam mit Walter Schachermayer verfasste Studie zur Wahrscheinlichkeit von ergebnisbeeinflussenden Wahlmanipulationen bei der Bundespräsidentenwahl ins Interesse der Öffentlichkeit gebracht. Neuwirths Untersuchungen zur PISA-Studie hatten zur Folge, dass die OECD die Ergebnisse Österreichs für PISA 2000 offiziell änderte, was für kein anderes Land und keinen anderen Zeitpunkt sonst geschehen ist. Er betreibt auf www.bildung-statistik.at einen Blog, in dem er regelmäßig statistische Themen für eine breitere Öffentlichkeit aufbereitet. Sein Statistik-Programm RExcel hilft dabei, komplexe statistische Methoden für Nichtspezialisten zugänglich zu machen.

In seinem Festvortrag wird sich Erich Neuwirth mit der Bedeutung von Statistik in Zeiten drohender „Postfaktizität“ beschäftigen. Laut Neuwirth ist die Bedeutung der Statistik heute höher als früher, weil es mittlerweile genügend leicht verfügbare Software-Werkzeuge gibt, die einer großen Gruppe interessierter Nutzerinnen und Nutzer das inhaltliche Herangehen an Fragestellungen mit grafischen Darstellungen und umfangreichen numerischen Berechnungen ermöglichen.

Verleihung des Gerhart-Bruckmann-Preises an Erich Neuwirth

Datum: 28.03.2017, 16:30 Uhr

Ort: Statistik Austria, Erdgeschoß, Saal 1

Guglgasse 13, 1110 Wien, Österreich

