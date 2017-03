RMA Gesundheit verleiht „Prof. Georg Bartsch Ehrenpreis”

Univ.-Prof. Dr. Dieter zur Nedden für sein außergewöhnliches Engagement rund um das MINI MED Studium ausgezeichnet

Wien (OTS) - Im festlichen Rahmen des Van Swieten Saals der Medizinischen Universität Wien wurde am 21. März 2017 der „Prof. Georg Bartsch Ehrenpreis” verliehen. Der von dem Medienunternehmen RMA Gesundheit initiierte Preis wurde durch Geschäftsführer Johannes Oberndorfer überreicht. Die Auszeichnung geht im Jahr 2017 an Univ.-Prof. Dr. Dieter zur Nedden. Zu den Gästen zählten auch Univ.-Prof. Dr. Gabriele Fischer und Univ.-Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer, in ihrer Funktion als wissenschaftliche Studienleiter für Wien, der Studienleiter für die Steiermark Univ.-Prof. Dr. Lars-Peter Kamolz, MSc, RMA Vorstand Gerhard Fontan, Künstler Prof. Christian Ludwig Attersee und 1. Vizebürgermeister von Klagenfurt Jürgen Pfeiler.

Der Preisträger ist langjähriger wissenschaftlicher Leiter des MINI MED Studiums im Gründungsbundesland Tirol. Es ist dem großen Engagement von Prof. Dr. Dieter zur Nedden zu verdanken, dass das MINI MED Studium von Anfang an in Tirol mit hervorragenden ReferentInnen – den besten Ärzten und Ärztinnen des Landes – und ebenso hochkarätigen Vortragsthemen aufwarten kann.

„Gesundheit ist mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit verlangt auch, Eigenverantwortung zu übernehmen. Das Rüstzeug dazu wollen wir von MINI MED gemeinsam mit SpitzenmedizinerInnen Österreichs an sie weitergeben!”, lautet das Kredo des Preisträgers und MINI MED Studienleiters.

In seiner Laudatio betonte Johannes Oberndorfer: „Das MINI MED Studium leistet seit vielen Jahren einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung. Nur wer seinen Arzt auch versteht, vertraut auch auf dessen Behandlung und unterstützt die vereinbarten Maßnahmen.”

Das MINI MED Studium

Das MINI MED Studium wurde im Jahr 2000 in Innsbruck von Univ.-Prof. Dr. Georg Bartsch (1942 - 2012) gegründet. Die leicht verständlichen medizinischen Vorträge erfreuten sich von Anfang an großer Beliebtheit bei der Bevölkerung. Dies führte dazu, dass das MINI MED Studium von Jahr zu Jahr in andere österreichische Bundesländer weiterentwickelt wurde. Heute finden die Vorträge in ganz Österreich an über 20 Standorten statt. MINI MED stellt der Bevölkerung seit 17 Jahren unabhängige medizinische Informationen am Stand der Wissenschaft kostenlos zur Verfügung. Das MINI MED Studium kooperiert mit medizinischen Universitäten und führenden medizinischen Gesellschaften. Der MINI MED Studienleiter ist für das Programm und die Qualität im jeweiligen Bundesland, in Abstimmung mit den führenden Ärzten, verantwortlich.

RMA – Regionalmedien Austria AG:

Die RMA AG steht österreichweit für lokale Nachrichten aus den Regionen und vereint unter ihrem Dach insgesamt 129 Zeitungen der Marken bz-Wiener Bezirkszeitung, Bezirksblätter Burgenland, Niederösterreich, Salzburg und Tirol, meine WOCHE Kärnten und Steiermark, der Kooperationspartner Bezirksrundschau Oberösterreich und Regionalzeitungen Vorarlberg sowie acht Zeitungen der Kärntner Regionalmedien und den Grazer. Im digitalen Bereich bieten die Portale meinbezirk.at und grazer.at lokale und regionale Inhalte. Ergänzend dazu stellt die RMA mit der MINI MED Veranstaltungsreihe, dem Magazin Hausarzt und gesund.at umfangreiche Gesundheitsinformationen zur Verfügung.

