ORF SPORT + mit Live-Übertragungen von der ÖFB-Pressekonferenz und von den Special Olympics Winterspielen 2017

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 23. März 2017, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der ÖFB-Abschluss-Pressekonferenz um 12.00 Uhr und von den Special Olympics Winterspielen 2017 (Floorhockey um 14.30 Uhr, Floorball um 18.00 Uhr), das Fußball-Champions-League-Magazin um 16.30 Uhr, die Höhepunkte vom Damen-Slalom in Aspen um 17.00 Uhr, von Tag 6 bei den Special Olympics Winterspielen 2017 um 20.15 Uhr, von der Tischtennis-Bundesliga-Begegnung Oberwart – Baden AC um 20.45 Uhr, vom Austrian Team Open (Turnen) um 21.15 Uhr und vom Herren-Slalom in Aspen um 21.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Am 24. März trifft das österreichische Fußball-Nationalteam in Wien im Rahmen der Qualifikation zur FIFA Fußball-WM 2018 auf Moldawien. ORF SPORT + überträgt die ÖFB-Abschluss-Pressekonferenz am 23. März live aus dem Ernst-Happel-Stadion.

So viel Special Olympics im ORF war noch nie: Nach 1993 ist Österreich mit Graz/Schladming-Rohrmoos und Ramsau vom 14. bis 25. März wieder Gastgeber der Special Olympics für Menschen mit mentaler Beeinträchtigung. Dem sportlichen Highlight widmet ORF eins und ORF SPORT + einen rund 33-stündigen und damit bisher umfangreichsten Schwerpunkt. ORF SPORT + überträgt nach der stimmungsvollen Eröffnungsfeier auch die Schlussfeier am 24. März sowie die Floorhockey- bzw. Floorball-Bewerbe aus der Grazer Stadthalle live. ORF eins zeigt darüber hinaus ab 19. März täglich am Vormittag die Highlights des jeweiligen Vortages. Die Höhepunkte von allen Wettkampftagen sind auch in ORF SPORT + zu sehen. Kommentator beim Floorhockey ist Gerhard Schütze, beim Floorball Günther Ziesel.

kurzfristige Programmänderungen möglich

