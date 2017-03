Dakapo für Akademie-Romy-nominierten ORF/ZDF-Erfolgskrimi „Die Toten von Salzburg“

Noch mehr österreichischer Kultkrimi am 23. März in ORF eins: Josef Hader und Romy-Nominee Simon Schwarz in „Silentium“

Wien (OTS) - Bis zu 970.000 Seherinnen und Seher waren mit dabei, als es Florian Teichtmeister im vergangenen Jahr erstmals mit den „Toten von Salzburg“ zu tun bekam. In gleich zwei Kategorien darf der ORF/ZDF-Erfolgskrimi nun sogar auf eine Auszeichnung mit dem Romy-Akademiepreis hoffen – und steht am Donnerstag, dem 23. März, um 20.15 Uhr zum Wiedersehen auf dem Programm von, erstmals, ORF eins. Mit dabei ist außerdem der Romy-nominierte „Rosenheim-Cop“ Max Müller. Nach Salzburg verschlägt es um 21.55 Uhr auch Josef Hader:

Denn der ist derzeit nicht nur in den österreichischen Kinos in seinem vom ORF kofinanzierten erfolgreichen Regiedebüt „Wilde Maus“ zu sehen, sondern auch in den heimischen Wohnzimmern in einem Dakapo der zweiten Haas-Krimiverfilmung „Silentium“. An Haders Seite ermittelt der ebenfalls für die Romy nominierte Simon Schwarz.

Romy 2017 – Voten für die ORF-Stars: Noch bis 7. April 2017 kann unter http://www.romy.at abgestimmt werden, wer den beliebten Publikumspreis erhält. Insgesamt sind in den sechs Hauptkategorien 20 ORF-Stars bzw. Schauspielstars im ORF mit insgesamt 26 ORF-Produktionen (eigen- bzw. koproduziert bzw. kofinanziert) nominiert.

„Die Toten von Salzburg“

Wären ein Leichenfund im österreichisch-deutschen Grenzgebiet und sein bayrischer Ermittlerkollege nicht schon Herausforderung genug, gibt es da noch ein – im wahrsten Sinne des Wortes – viel schwerwiegenderes Handicap: Nach einem Paragliding-Unfall ist Peter Palfinger (Florian Teichtmeister), der Major und neue Leiter der Abteilung Gewalt- und Blutdelikte, auf den Rollstuhl angewiesen, was seinen Arbeitsalltag nicht gerade erleichtert. An der Seite von Florian Teichtmeister ermitteln in dem in Salzburg und Umgebung gedrehten ORF/ZDF-Krimi „Die Toten von Salzburg“ (auch als Hörfilm) Michael Fitz und Fanny Krausz. In weiteren Rollen spielen u. a. Erwin Steinhauer, Isabel Karajan, der die Romy nominierte Max Müller („Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe), Simon Hatzl, Harald Windisch und Hary Prinz. Regie bei diesem 90-Minüter führte Erhard Riedlsperger, der auch gemeinsam mit Klaus Ortner für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. „Die Toten von Salzburg“ ist eine Produktion von Satel Film in Koproduktion mit ORF und ZDF, gefördert von Fernsehfonds Austria, dem Land Salzburg und der Stadt Salzburg.

„Die Toten von Salzburg" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream angeboten.

„Silentium“

Jetzt ist schon wieder was passiert. Und das im Schoße der Kirche und im Milieu der Salzburger Kulturszene! Brenner (Josef Hader) und Berti (Simon Schwarz) ermitteln hinter den Kulissen der bürgerlich-anständigen Bischofsstadt und stoßen dabei auf mancherlei weniger Anständiges. Mit der preisgekrönten Kriminalgeschichte „Silentium“ fand die Zusammenarbeit von Regisseur Wolfgang Murnberger, Autor Wolf Haas und Hauptdarsteller Josef Hader als heruntergekommenem Privatdetektiv einen neuen Höhepunkt und rangiert mit mehr als 200.000 Kinobesucherinnen und -besuchern unter den zehn bestbesuchten österreichischen Kinofilmen der vergangenen Jahre. In weiteren Rollen der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Bestsellerverfilmung spielen u. a. Romy-Nominee Simon Schwarz („Beliebtester Schauspieler Kino/TV-Film“), Maria Köstlinger, Joachim Król, Udo Samel, Jürgen Tarrach, Georg Friedrich, Anne Bennent, Joachim Bißmeier und Johannes Silberschneider.

Mehr zu den Folgeninhalten ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen.

