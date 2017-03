ORF III am Donnerstag: „Inside Brüssel“ u. a. über das Verhältnis EU – USA, „60 Minuten.Politik“ zu „Sozialstaat Österreich“

Außerdem: „Neuseelands Wilder Westen“ in der „Wilden Reise“, „Im Brennpunkt“ mit „Indien: Die unsichtbaren Witwen“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 23. März 2017, setzt ORF III Kultur und Information die „Wilde Reise mit Erich Pröll“ mit dem dritten Teil „Neuseeland von oben“ fort und begibt sich in den „Wilden Westen“ des pazifischen Inselstaates (20.15 Uhr). Die Westküste gilt landschaftlich als spektakulär, aber gegenüber Menschen gnadenlos. Im 19. Jahrhundert versuchten sich Goldsucher und zugewanderte Europäer an der Besiedlung dieses feuchten und unwirtlichen Gebietes.

In „Inside Brüssel“ (21.05 Uhr) stehen danach die seit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump und seiner Wende zum Protektionismus unsicheren internationalen Handelsbeziehungen zur Debatte. Auch in militärischer Hinsicht wächst in der EU der Eindruck, dass auf das Bündnis mit den USA kein Verlass mehr ist. Ebenso steht das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das unter bestimmten Bedingungen das Tragen eines Kopftuchs am Arbeitsplatz verbieten kann, zur Diskussion. Zu Gast bei Peter Fritz sind die Europaabgeordneten Josef Weidenholzer (SPÖ) und Georg Mayer (FPÖ) sowie Shakuntala Banerjee (ZDF) und Guntram Wolff (Think Tank „Bruegel“).

„Im Brennpunkt“ geht es anschließend um „Die unsichtbaren Witwen“ (21.55 Uhr) von Indien. Ein alter indischer Aberglaube besagt, dass die Sünden einer Witwe für den Tod ihres Ehemannes verantwortlich sind. Bis ins 19. Jahrhundert war es deshalb üblich, Witwen mit ihren verstorbenen Männern einzuäschern oder zum Selbstmord zu bewegen. Dies ist zwar inzwischen verboten, trotzdem müssen Frauen nach wie vor für den Tod ihrer Ehemänner lebenslänglich Buße tun. Die gesellschaftliche Stigmatisierung ist zwar immer noch stark, ein langsamer Wandel hat jedoch bereits begonnen.

Abschließend beschäftigt sich „60 Minuten.Politik“ (22.25 Uhr) mit der Frage „Sozialstaat Österreich – Nicht für alle?“. Erst nach fünf Jahren sollen EU-Ausländerinnen und EU-Ausländer in Österreich Sozialleistungen bekommen, so die jüngste Forderung von Sebastian Kurz (ÖVP). Den heimischen Arbeitsmarkt offenzuhalten, aber die Sozialleistungen einzuschränken führe zu Lohndruck und Lohndumping, kritisiert die SPÖ. Welche Zugangsregeln braucht der österreichische Arbeitsmarkt? Wer soll künftig Sozialleistungen wie Mindestsicherung und Notstandshilfe bekommen? U. a. darüber diskutieren ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher und Rainer Nowak („Die Presse“) mit den Sozialsprecherinnen und Sozialsprechern der Parlamentsparteien Josef Muchitsch (SPÖ), August Wöginger (ÖVP), Judith Schwentner (Die Grünen), Gerald Loacker (NEOS) und Waltraud Dietrich (Team Stronach) sowie dem Nationalratsabgeordneten Peter Wurm (FPÖ).

