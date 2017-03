Sima/Strebl: Energie wird zum Erlebnis

Wien Energie eröffnet eines der führenden Kunden- und Kompetenzzentren für Energiefragen in Österreich

Wien (OTS) - Wien Energie bietet Kundinnen und Kunden mit einer neuen Erlebniswelt noch mehr Service und Mehrwert. Nun starten die Eröffnungstage in der Wien Energie-Erlebniswelt. Sie bildet mit dem Kundendienstzentrum, der Energieberatung, dem Shop und der Müllverbrennungsanlage Spittelau die neue, bunte Wien Energie-Welt. Für Wien Energie-Kundinnen und -Kunden und die interessierte Öffentlichkeit öffnet sich die Wien Energie-Welt erstmals am 24. und 25. März 2017. Alle Wienerinnen und Wiener sind eingeladen, die insgesamt 19 interaktiven Stationen – wie Tanzkraftwerk, Wärmebild-Selfie und Photonenball-Wurfmaschine – zu besichtigen und die Wien Energie-Welt exklusiv kennenzulernen und zu erleben.

Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke: „Saubere Energie aus Müll ist seit vielen Jahren das zentrale Thema unseres Umwelt- und Abfallbehandlungskonzepts in der Spittelau. Mit der neuen Wien Energie-Welt entsteht dort in zentraler Lage der Stadt nun auch das modernste Kunden- und Kompetenzzentrum für umweltfreundliche Energieerzeugung und Energieeffizienz in Österreich.“

Peter Weinelt, Vorstandsdirektor der Wiener Stadtwerke: „Wien Energie setzt mit der neuen Erlebniswelt ein unverwechselbares Zeichen für mehr Kundennähe. In Österreich gibt es für Energiefragen und zum Thema Energieeffizienz kein vergleichbares Service- und Kompetenzzentrum. Damit unterscheiden wir uns klar vom Mitbewerb. Weiterer Vorteil ist die verkehrsgünstige Lage und die bequeme und umweltfreundliche Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.“

2 Millionen Angebote für 2 Millionen Kunden

Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung: „Der Energiemarkt hat sich stark verändert, immer mehr Anbieter drängen in den Markt. Wien Energie geht einen neuen Weg und setzt mit der Wien Energie-Welt im Wettbewerb ein klares Statement als Qualitätsanbieter. Unser Vorteil: Niemand außer uns kann in Wien Strom, Erdgas, Wärme, Kälte, Telekommunikations- und Energiedienstleistungen aus einer Hand anbieten. Diese Stärke werden wir nutzen. Wir müssen innovativ und unserer Zeit voraus sein und schon heute Angebote entwickeln, die morgen gewünscht sind. Wir haben 2 Millionen Kunden, in Zukunft werden wir auch 2 Millionen Angebote liefern.“

Die neue Wien Energie-Welt: Servicecenter, Shop, Energieberatung und neue Erlebniswelt

Mit der Errichtung des Erlebnisbereichs ist die Wien Energie-Welt in der Spittelau nun komplett. Gemeinsam mit dem Servicecenter, der Energieberatung, dem Shop und den Führungen durch die Müllverbrennungsanlage Spittelau ist ein besonders kundenorientiertes One-Stop-Shop-Konzept gelungen. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Bereiche:

- Verkauf (z.B.: Tarife, Produkte, Dienstleistungen)

- Service und Beratung (z.B.: Produktberatung, Energieeffizienz-Coaching)

- Information und Unterhaltung (19 Erlebnisstationen)

- Veranstaltungen und Führungen

Standortmodernisierung nun abgeschlossen

Bereits seit März 2012 betreibt Wien Energie am Standort Spittelau das Servicecenter als moderne Anlaufstelle für Kundinnen und Kunden. An den Beratungsinseln werden dort täglich 400 bis 500 individuelle Gespräche geführt, an Spitzentagen steigt die Besuchsfrequenz auf über 800. Seit Dezember 2014 wird am Standort Spittelau zusätzlich Energieberatung angeboten. Die Bilanz: Bisher haben 500.000 Kundinnen und Kunden das Angebot angenommen, alleine im Vorjahr waren es 120.000. Die Führungen in der Müllverbrennungsanlage locken jährlich über 10.000 Schülerinnen und Schüler, Studierende und Fachdelegationen aus aller Welt nach Wien. Mit der neuen Erlebniswelt kommt nun ein umfangreiches Angebot mit Infotainment-Charakter dazu.

Publikumstage am 24. und 25. März – regulärer Betrieb ab 27. März

Am 24. März ist es ab 9:00 Uhr soweit: Die Wien Energie-Welt öffnet zwei Tage lang ihre Pforten und bietet die einmalige Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Während der Publikumstage stehen Expertinnen und Experten an den Stationen für Gespräche und Hintergrundinformationen bereit. Der Einlass erfolgt direkt bei der U-Bahn Station Spittelau (U4/U6). Am 27. März 2017 startet die Wien Energie-Erlebniswelt ihren regulären Betrieb.

Öffnungszeiten der Wien Energie-Welt

Wien Energie-Welt, Spittelauer Lände 45, 1090 Wien

Öffnungszeiten:

Montag bis Mittwoch: 8.00 – 15.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 – 17.30 Uhr, Freitag: 8.00 – 15.00 Uhr

Anreise:

U4, U6 (Station Spittelau), Linie D, 35A und 37A

Medialink

PIN-Code: RYVHQ -

http://mediathek.wienerstadtwerke.at/pindownload/login.do?pin=RYVHQ

Alle Fotoinformationen finden Sie im Downloadbereich (Quelle, Copyright, Bild-Beschreibung).

Bitte wählen Sie das Format entsprechend Ihrem Verwendungszweck aus. Wir empfehlen einen Download im Originalformat.

Über Wien Energie

Wien Energie ist der größte regionale Energieanbieter Österreichs. Das Unternehmen versorgt mehr als zwei Millionen Menschen, rund 230.000 Gewerbeanlagen, industrielle Anlagen und öffentliche Gebäude sowie rund 4.500 landwirtschaftliche Betriebe in Wien, Niederösterreich und Burgenland mit Strom, Erdgas und Wärme. Die Strom- und Wärmeproduktion stammt aus Abfallverwertung, Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen und aus erneuerbarer Energie wie Wind-, Wasser- und Sonnenkraft sowie Biomasse. Wien Energie setzt stark auf dezentrale Erzeugung und Energiedienstleistungen. Informationen zum Unternehmen finden Sie online unter www.wienenergie.at

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis

Stefan Fischer

Mediensprecher StRin Ulli Sima

Telefon: +43 (0)1 4000-81359

Mobil: 0676 8118 81 359

E-Mail: stefan.fischer.sf1 @ wien.gv.at



Thomas Geiblinger

Konzernsprecher Wiener Stadtwerke

Telefon: +43 (0)1 53123-73953

E-Mail: thomas.geiblinger @ wienerstadtwerke.at



Boris Kaspar

Unternehmenssprecher Wien Energie

Telefon: +43 (0)1 4004-74201

E-Mail: boris.kaspar @ wienenergie.at