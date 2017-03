Große internationale Auszeichnung für KRONOS Advisory

KRONOS Advisory GmbH zu Österreichs bestem Multi Family Office gekürt

Das in Großbritannien ansässige Wirtschaftsmagazin "Wealth and Finance International", eine Tochter der AI Global Media, hat die in Wien beheimatete KRONOS Advisory GmbH als Multi Family Office of the Year 2016 in Österreich ausgezeichnet.

Wealth & Finance International hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen weltweit zu bewerten und die besten mit ihrem Award auszuzeichnen. Ein speziell hierfür gewähltes Team von Experten des Wealth & Finance International als auch angesehener Industriepartner des Magazins, hat zu dieser Entscheidung beigetragen. Bewertet wurden unter anderem die Investitions- als auch die Immobilien- und Nachfolgeplanung.

„Es freut uns bereits im siebten Jahr unseres Bestehens diese international anerkannte Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen, da sie ein Beweis für unsere besondere Qualität darstellt", so die Geschäftsführer der KRONOS Advisory GmbH, Sven Rischko und Mag. Charles van Erp. "Gleichzeitig dient uns diese Auszeichnung dazu unsere Qualität weiter zu steigern, denn wie schon Philip Rosenthal sagte: ,Wer aufhört besser werden zu wollen, hat aufgehört gut zu sein.'"

