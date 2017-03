„matinee“ am 26. März: Niederösterreichische Gartenkultur und kulinarische Reise nach Hongkong

Außerdem: „Katholischer Gottesdienst“ und „Die Kulturwoche“

Wien (OTS) - Die „matinee“ am Sonntag, dem 26. März 2017, ab 9.05 Uhr in ORF 2, spannt einen weiten Bogen vom paradiesischen Weinviertler Bauerngarten bis zur kulinarischen Vielfalt der chinesischen Metropole Hongkong. Umrahmt von den Dokumentationen „Minze, Mangold, alte Mauern – Gartenlust in Niederösterreich“ (9.05 Uhr) und „Alle Köstlichkeit auf Erden – Eine kulinarische Reise nach Hong Kong mit Starkoch Wini Brugger“ (10.15 Uhr) steht ein „Katholischer Gottesdienst“ (9.30 Uhr) live aus der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd-Neustadt auf dem Programm. Den von Clarissa Stadler präsentierten ORF-Kulturvormittag beschließt „Die Kulturwoche“ (10.45 Uhr) mit Berichten und Tipps zum aktuellen heimischen Kulturgeschehen.

„Minze, Mangold, alte Mauern – Gartenlust in Niederösterreich“ (9.05 Uhr)

Aufatmen, Auftanken, das Gras wachsen und die Früchte vom Baum fallen sehen: Der eigene Garten als kleines Paradies im Alltag, ein Symbol für Lebensqualität. Die Dokumentation von Sabine Daxberger begibt sich auf eine filmische Reise in die Geschichte der niederösterreichischen Gartenkultur. Ausgangspunkt ist der Weinviertler Bauerngarten der Familie Eisner in Röhrabrunn: Ein Schaugarten, der im Rahmen der Aktion „Natur im Garten“ von Interessierten besichtigt werden kann – mit Sommerhäuschen und Teich, jeder Menge Stauden und Blumen. Einige Hühner, Obstbäume, Gemüse- und Kräuterbeete ergänzen die grüne Gartenvielfalt.

„Alle Köstlichkeit auf Erden – Eine kulinarische Reise nach Hong Kong mit Starkoch Wini Brugger“ (10.15 Uhr)

Mindestens fünfmal am Tag zu essen plus den einen oder anderen Snack zwischendurch zu nehmen, das ist für die meisten ganz normal in Hong Kong. Und die Köstlichkeiten sind so vielfältig wie China groß ist und die Welt weit, denn nicht nur die chinesischen Binnenmigranten, sondern auch die Einwanderer aus aller Herren Länder haben ihre Spezialitäten mitgebracht. Starkoch Wini Brugger führt durch die Metropole Asiens, in der er 15 Jahre gelebt und wo er seine Liebe zur asiatischen Küche entdeckt hat. Regie führte Gerhard Rosska.

