Hofer: Staatsbürgerschaft bei Eintritt in IS-Terror-Armee aberkennen

Außenminister muss auch auf seit zwei Jahren angekündigtes EU-weites Einreiseverbot für Jihadisten drängen

Wien (OTS) - Die derzeit geltende Rechtslage sieht vor, dass Personen, die in eine fremde Armee eintreten, die österreichische Staatsbürgerschaft verlieren. Dies wurde bisher auch so exekutiert, wenn sich jemand beispielsweise der Fremdenlegion angeschlossen hat. Seit einigen Jahren sind wir aber mit einem neuen Phänomen, dem der Terror-Armee des Islamischen Staates (IS) konfrontiert. Hier gibt es sogar Personen, die auch mehrmals von Österreich in den Krieg gezogen sind. Diesen Menschen wird die Staatsbürgerschaft aber nicht aberkannt, sondern sie werden - sofern überhaupt Kenntnis davon erlangt wird – auch noch staatlich betreut. Und sie verlieren die österreichische Staatsbürgerschaft nur, wenn sie eine weitere – meist illegale – besitzen. Und selbst dann werden diese Personen mangels Rückführabkommen nicht abgeschoben.

„Das ist ein unhaltbarer Zustand“, kritisiert der Dritte Präsident des Nationalrates und FPÖ-Vizeparteichef Norbert Hofer: „Wer sich dem Terror des Islamischen Staates anschließt, hat jedes Recht auf Einreise in die EU und im speziellen nach Österreich verwirkt. Hier braucht es auch eine europäische Übereinkunft. Auf nationaler Ebene muss diesen Menschen die österreichische Staatsbürgerschaft sofort aberkannt werden und sie haben jedes Recht auf einen Aufenthalt in Österreich zu verlieren.“

„Außenminister Kurz ersuche ich, auf seine bereits vor zwei Jahren angekündigte EU-Lösung zu drängen. Notwendig ist zudem, dass der Außenminister neben der Präsentation seiner politischen Forderungen an die Bundesregierung das tut, was in seinem Kompetenzbereich liegt. Und das sind die für uns so wichtigen Rückführungsabkommen. Bisher wurde meines Wissens noch keines zwischen Österreich und anderen Ländern durch den amtierenden Außenminister abgeschlossen“, so Hofer.

