Blümel: Neue Kampagne für die Sonntagsöffnung unter www.sonntagsoeffnung-jetzt.at

Sonntagsöffnung als "Frühlingsprojekt" für den Standort Wien ermöglichen – Europäische Beispiele zeigen Vorteile auf

Wien (OTS) - Unter dem Titel „Weltstadt Wien. Offen am Sonntag!“ präsentierte der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel, die mit dem heutigen Tag gestartete Kampagne der ÖVP Wien zur Sonntagsöffnung. „Die Sonntagsöffnung wäre ein unmittelbar umsetzbares Frühlingsprojekt für den Standort Wien“, erklärte dazu der Landesparteiobmann und weiter: „Wenn Wien wirklich Weltstadt sein will, dann sollte die Stadt zumindest das dürfen, was jeder Skiort in Tirol darf, nämlich die Geschäfte aufsperren.“ Im Rahmen der Kampagne werden in ganz Wien 320 Haltestellenplakate sowie 469 City Lights in der Stadt bespielt. Über die eigens eingerichtete Homepage www.sonntagsoeffnung-jetzt.at wird auch um Unterstützung bei den Wienerinnen und Wienern geworben.

Der Landesparteiobmann nannte im Rahmen der Pressekonferenz auch sechs konkrete Vorteile der Sonntagsöffnung, wie etwa die gelebte unternehmerische Freiheit für Unternehmerinnen und Unternehmer, mehr Arbeitsplätze und Umsätze für den Wiener Handel, durch eine Abschaffung der Besteuerung von Sonn- und Feiertagszuschlägen auch mehr Einkommen für die Leistungswilligen, einen Aufschwung für den Wochenendtourismus und damit auch für die Kongress-Stadt Wien, flexible Einkaufsmöglichkeiten für die Wienerinnen und Wiener sowie echte Alternativen zum Online-Handel. „Gerade in Zeiten des Online-Handels sowie der Digitalisierung ist es nicht mehr nachvollziehbar, warum vorgeschrieben wird, wann ein Geschäft aufsperren darf und wann nicht“, so Blümel dazu.

Schließlich würden auch europäische Beispiele zeigen, dass die Sonntagsöffnung zu einer großen Anzahl an zusätzlichen Arbeitsplätzen sowie massiven Umsatzsteigerungen führen könne. Seit Sommer 2015 habe etwa Paris die Sonntagsöffnung in zahlreichen Tourismuszonen sowie einzelnen Vierteln ermöglicht, wodurch etwa das Kaufhaus Galeries Lafayette in Erwartung des Mehrumsatzes 330 neue Mitarbeiter eingestellt habe. Im Kaufhaus BHV Marais ist der Umsatz um zehn Prozent gestiegen und der Sonntag nach dem Samstag der umsatzstärkste Tag. Dagegen habe die 2015 durchgeführte partielle Einschränkung der Sonntagsöffnung in Ungarn zu einem Verlust von 9.000 Arbeitsplätzen geführt und etwa 2.500 Kleinhändler mussten zusperren. Erst nach massiven Protesten und Drohungen mit einem Referendum wurde 2016 die Sonntagsöffnung wieder generell gestattet. Die volkswirtschaftliche Abteilung der Ing Diba Bank Ungarn bezifferte die Auswirkungen der Sonntagsöffnung auf das BIP mit 0,2 Prozentpunkten. Auch die inländische Nachfrage wurde durch die Sonntagsöffnung wesentlich erhöht.

Weitere Infos und Unterstützung für die Sonntagsöffnung unter www.sonntagsoeffnung-jetzt.at

