NEOS Wien/Wiederkehr ad Pensionshunderter: Unverantwortlich gegenüber der nächsten Generation

Christoph Wiederkehr: „Die Stadtregierung soll das Steuergeld lieber sinnvoll einsetzen anstatt Klientelpolitik zu betreiben.“

Wien (OTS) - Christoph Wiederkehr, Generationensprecher von NEOS Wien, zeigt sich verärgert anlässlich der Ankündigung von Stadtrat Czernohorszky an die Wiener Landesbeamten auch einen Pensionshunderter auszuzahlen. „Dieses einmalige Geschenk ist reine Klientelpolitik ohne nachhaltigen Effekt. Angesichts der vielen Probleme, die in Wien vorherrschen, ist dies mehr als unverantwortlich – vor allem auch gegenüber künftigen Generationen.“

„Die Stadt Wien hat keinen finanziellen Spielraum, um solche Geldzuckerl munter verteilen zu können. Die Stadt macht seit Jahren enorme Schulden. An allen Ecken und Enden muss gespart werden, in Bereichen wie der Gesundheitsversorgung oder Bildung bekommen die Bürgerinnen und Bürger das schon schmerzhaft zu spüren. Jetzt den pensionierten Wiener Landesbeamten ein Geldgeschenk zu überreichen, ist populistisch und ohne jeglichen nachhaltigen Effekt. Das Steuergeld der Wienerinnen und Wiener wären an anderen Orten definitiv sinnvoller eingesetzt“, so Wiederkehr.

Rückfragen & Kontakt:

NEOS Wien Rathausklub

Presse

+43 664 8491542

Elisabeth.Pichler @ neos.eu