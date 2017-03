Final Call: MIT EUROPE CONFERENCE 2017

Am 29. und 30. März 2017 lädt die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA zur MIT EUROPE CONFERENCE 2017 in die WKÖ ein

Der Countdown zur MIT EUROPE CONFERENCE 2017 läuft: In knapp einer Woche, am 29. und 30 März 2017, versammeln sich hochkarätige Vertreter des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Wien. In der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) werden zum Thema „Mind The Gap – Technological Leaps vs. Strategic Steps" innovative Ideen und Forschungsergebnisse vorgestellt.

https://www.regonline.com/registration/Checkin.aspx?EventID=1924815

Das Programm sowie die Vortragenden finden Sie unter: www.wko.at/aussenwirtschaft/MIT

Die MIT EUROPE CONFERENCE 2017 wird von Christoph Leitl, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Staatssekretär Harald Mahrer und Karl Koster, dem leitenden Direktor der Abteilung für Corporate Relations am MIT, eröffnet.

Initiative der Wirtschaftskammer Österreich

Die Konferenz findet im Rahmen der Internationalisierungsoffensive „Go-International“, einer Förderinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend und der Wirtschaftskammer Österreich, statt. Das Ziel der Exportoffensive „Go-international“ ist es, den Zugang zu internationalen Technologieeinrichtungen und High-Tech-Partnern, die Internationalisierungsbemühungen von österreichischen Technologiefirmen und die Vermarktung heimischer Zukunftstechnologien im Ausland nachhaltig zu fördern. (PWK239/BS)

