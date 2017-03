Morgen öffnet die POOL + GARDEN TULLN - 23. bis 26. März 2017

Die neuesten Pool-Trends und „Outdoor Homing“ als neues Highlight im Garten

Tulln (OTS) - Das erfrischende Motto verspricht, was die Frühjahrs-Messe hält!

Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen zu Beginn des Frühlings startet das erste Highlight der Gartensaison 2017 – die pool + garden Tulln – Österreichs größte Messe für stilvolles Leben im eignen Garten. „Wohnen im Garten“ ist das zentrale Thema der Messe und verbindet den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension. 280 Aussteller präsentieren Neuigkeiten und Trends bei Pools, Whirlpools, Infrarotkabinen, Gartenmöbel, Gartengestaltung, Beschattung und Wintergärten.

Das Angebotsspektrum ist groß:

Österreichs größte Gartenmöbelschau

Relaxen im Garten: Gartenmöbel, Liegen, Ruhezonen, Hängematte

Garten-Gestaltung: Gartenhäuser und Lauben, Wintergärten und Glashäuser, Zäune und Tore, Stein- Wege, Pflaster, Terrassen Beläge, Pflanzenübertöpfe, Biotope und Bewässerungssysteme

Design im Garten: Beschattungs-Ideen, Skulpturen, Brunnen, Wasser-Spiele und Gartenbeleuchtung

Feuerstellen, Gartenkamine, Griller

Pool, Jacuzzi und Schwimmteiche.

„Outdoor Homing“ als neues Highlight im Garten

Die aktuellen Trends im Garten zeigen insgesamt 280 Aussteller auf der pool + garden Tulln. Die Terrasse oder den Balkon wie ein zweites Wohnzimmer einzurichten, dominiert bereits seit einigen Jahren. Ein Begriff, der sich in den letzten Monaten immer mehr durchgesetzt hat, ist das „Outdoor Homing“. Es beschreibt den Trend, den Außenbereich ebenso schön und gemütlich zu gestalten, wie den Innenbereich. Der Garten ist der neue Urlaubsort. Wer die Zeit findet, der lässt sich in seiner schönen Gartenecke nieder, liest ein Buch oder genießt Grillabende mit den Freunden. Natürliche und moderne Möbelstücke bringen die Ähnlichkeit zum Innenbereich und sorgen dafür, dass man sich besonders wohlfühlt.

Die neuen Pools - Geradlinig – Modern – Praktisch

Die pool + garden Tulln ist die größte Fachausstellung für Pools, Saunas, Jacuzzis und Whirlpools und bietet 2017 wie gewohnt die neuesten Trends rund um Schwimmbecken, Schwimmhallen und –Abdeckungen sowie Whirlpools, Saunas und Infrarotkabinen. „Urlaub zu Hause im eigenen Pool, mit guter technischer Ausstattung, das ist der Trend für die Sommersaison 2017.“ so Erich Artner, Geschäftsführer von Artner Pools. Die trendigen Becken sind unaufdringlich und haben einen eleganten Charakter. Für sein eigenes Traumpool kann man die persönliche Poolfarbe auswählen bzw. die Einfassung mit Stein und Holz den Gegebenheiten anpassen. Schwimmen auf höchstem Niveau bietet das Überlaufpool mit hoher Wasserkante von nur 4 cm. Eine große Auswahl an Pools, Überdachungen für jedes Schwimmbecken und ein umfangreiches Pool-Zubehör bietet die Firma Cranpool an. „Wir feiern heuer unser 50-jähriges Jubiläum und bieten unseren Kunden ein schnelles Service und eine zeitgerechte Umsetzung für den Poolbau. Die Sortimentsbreite geht von frei aufgestellten Pools bis hin zu komplett eingebauten Swimmingpools.“ erklärt Mag. Wolfgang Grabner, Geschäftsführer von Cranpool - Alois Grabner KG - Bade- und Saunaspaß.

Sonderschau: Garten-Wohn-Welten

In der Sonderschau „Garten-Wohn-Welten“ erwartet Sie ein rundum frühlingshaftes Ambiente. Es stehen Ihnen Experten von Natur im Garten, Nö-Landes-Landwirtschaftskammer, dem Galabau-Verband Gartenbauschule Langenlois und ÖVS – Österreichischer Verband der Schwimmbad und Saunawirtschaft für ein Fachgespräch zur Verfügung. Der Landesbewerb der Floristenlehrlinge wird heuer erstmals im Zuge der der pool + garden Tulln ausgetragen - am 24. März 2017 ab 8.00 Uhr, am Messegelände Tulln. Die feierliche Siegerehrung findet am Freitag, den 24. März 2017 um 19.00 Uhr mit Wirtschaftskammer-Präsidentin KR Sonja Zwazl statt.

2 Messen – 1 Ticket

Kulinar Tulln - Das Genuss-Highlight des Jahres 2017

Neuheiten auf der Kulinar Tulln:

Gastland Frankreich: Vielfältiges Angebot an französischen Spezialitäten, Wein und Champagner

Frisch, kreativ und lecker: Street Food Trucks

„Bio und vegan“

Tägliche Kochshows – mit Spitzenköchen wie Toni Mörwald, Roland Huber, Christian Wöber und Peter Heneis.

TERMIN: 23. bis 26. März 2017

POOL + GARDEN UND KULINAR TULLN 2 MESSEN = 1 TICKET

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 11,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 9,-

Jugendliche von 6 - 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Öffnungszeiten:

Pool + Garden Tulln

Donnerstag bis Sonntag: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

ACHTUNG Öffnungszeiten KULINAR TULLN:

Do. und So. von 10.00 Uhr - 18.00 Uhr

Fr. und Sa. von 10.00 Uhr - 19.00 Uhr

