Blümel: Standortfragen statt Nachfolgefragen für Wien in den Fokus stellen

Frühling für Wien, Aufbruch für den Standort – Umsetzung Dritte Piste, Lobau-Tunnel und Sonntagsöffnung - Kampagnenpräsentation „Weltstadt Wien. Offen am Sonntag!“

Wien (OTS) - „Kein Tag vergeht, an dem nicht über die Nachfolgefrage in der Wiener SPÖ spekuliert wird. Allerdings ist das für die Stadt als Standort nur wenig relevant. Statt der Nachfolgefrage müssen endlich Standortfragen im Mittelpunkt stehen“, erklärte heute der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel, im Rahmen einer Pressekonferenz. Schließlich gebe es aktuell in Wien 168.000 Personen inklusive Schulungsteilnehmer ohne Job und darüber hinaus knapp 200.000 Personen, die Mindestsicherung beziehen. „Deswegen brauchen wir einen Aufbruch für den Standort, damit Arbeitsplätze entstehen können und Wohlstand ermöglicht wird“, so Blümel. Für die Standortstärkung gebe es einige logische Maßnahmen, die klar auf der Hand liegen, wie etwa die Realisierung der Dritten Piste, den Lobau-Tunnel oder die Sonntagsöffnung. Allerdings sei die rot-grüne Stadtregierung in wesentlichen Standortfragen tief gespalten.

Gerade bei der Dritten Piste spiele die Stadt Wien ein „doppelzüngiges Spiel“. Obwohl diese als Aktionärin des Flughafens alles für eine Realisierung des Projektes unternehmen hätte müssen, habe die Stadt Wien gegen den ersten positiven Bescheid für die Dritte Piste Berufung eingelegt. Namhafte Juristen sehen nun die Treupflicht der Stadt verletzt. „Dabei geht es um ein Projekt, dass ein potentieller Jobmotor für die gesamte Ostregion mit rund 30.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen hätte sein können“, so Blümel. „Wir fordern deshalb eine umfassende und vollständige Aufklärung von der Stadtregierung“, so Blümel. Auch seien neben Rot-Grün die anderen Oppositionsparteien aufgerufen, für das Projekt an einem Strang in dieselbe Richtung zu ziehen. „Denn wenn Grün und Blau bei der politischen Frage einer Meinung sind, dann kann man sicher sein, dass man damit ganz sicher vollkommen daneben liegt“, so Blümel.

Als weiteres „Frühlingsprojekt“ für die Stadt forderte der Landesparteiobmann mehr als Lippenbekenntnisse des Bürgermeisters für den Lobau-Tunnel. Es sei kein Wunder, dass Wien beim Thema Infrastruktur in der von der SPÖ beinahe „heiliggesprochenen“ Mercer-Studie weit abgeschlagen am 17. Platz liege. Schließlich sei die Verkehrsinfrastruktur einer Weltstadt nicht würdig, wenn der Transitverkehr mitten durch die Stadt fließen müsse und es kein lückenloses Umfahrungsnetz für die Stadt gebe. Darüber hinaus wäre die Sonntagsöffnung ein Projekt, das unmittelbar umsetzbar wäre. Dazu führte Blümel die Beispiele Frankreich oder Ungarn an, in denen die Sonntagsöffnung zu einer großen Anzahl an zusätzlichen Arbeitsplätzen sowie massiven Umsatzsteigerungen geführt habe. „Wenn Wien wirklich Weltstadt sein will, dann sollte die Stadt zumindest das dürfen, was jeder Skiort in Tirol darf, nämlich die Geschäfte aufsperren“, so Blümel, der dazu auch zahlreiche weitere Vorteile nannte. Darüber hinaus präsentierte er auch die neue Kampagne der ÖVP Wien für die Sonntagsöffnung „Weltstadt Wien. Offen am Sonntag!“ u.a. unter www.sonntagsoeffnung-jetzt.at

Der Landesparteiobmann verwies in der Pressekonferenz auch auf weitere Aktivitäten in diesem Frühling, wie etwa der frisch gestarteten Plattform „Was Österreich erfolgreich macht“ für eine neue Generation von Führungskräften in Wien, bei der man von anderen erfolgreichen Führungskräften lernen kann. Darüber hinaus lade die Städteplattform nächste Woche am 30. März zu einer spannenden Diskussion im Technischen Museum unter dem Titel „Volkspartei. Stadtpartei – Wie urban kann bürgerlich sein?“ u.a. mit Dr. Gabriele Zuna-Kratky, Direktorin des Technischen Museums Wien, Prof. Mag. Peter Zellmann, Leiter des Instituts für Freizeitforschung und Dr. Max Schnödl, COO Accela und Aufsichtsratmitglied der Bundesrechenzentrum GmbH.

