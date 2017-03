Die Modelle des Jahres 2017 der EDIFICE Scuderia Toro Rosso Limited Edition kommen auf den Markt

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) - Scuderia Toro Rosso ist erfreut, bekannt zu geben, dass Casio Computer Co. Ltd. heute die Version des Jahres 2017 der EDIFICE Sport-Armbanduhren in Metall herausgegeben hat, welche dynamisches Design mit modernster Technik verbinden. Die neuen EDIFICE Scuderia Toro Rosso Limited Edition -die EQB-501TRC-1A und die EFR-556TR-1A - wurden durch die Partnerschaft von Casio mit unserem Team inspiriert und stehen im Herzen des Markenkonzeptes von EDIFICE unter dem Motto "Speed and Intelligence".

Die neuen Modelle wurden auf einer offiziellen Pressekonferenz in Melbourne vor dem Formel Eins(TM) Grand Prix von Australien vorgestellt, welcher die Saison eröffnet.

Im Rahmen der Veranstaltung fand zudem der Casio EDIFICE Time Trial zwischen den Teamfahrern Carlos Sainz und Daniil Kvyat im St Kilda Surf Life Saving Club statt. Carlos und Daniil haben Ihre Paddel-Surffähigkeiten im Kampf mit der Uhr getestet. Dabei standen ihnen die Modelle der Limited Edition zur Seite.

Die EQB-501TRC ist das zweite Modell der Scuderia Toro Rosso Limited Edition von EDIFICE, der Marke für Sportchronographen, die modernste Technik mit dynamischem Design verbindet. Die Armbanduhr wurde für die weltumspannenden Reisen des Teams gemacht.

Die schwarze Grundfarbe der EQB-501TRC verfügt über Akzente in Blau und Rot der Markenfarben der Scuderia Toro Rosso auf einem der Zeiger und einem der Zifferblätter. Das Armband der Uhren besteht aus Cordura® außen und Leder in der roten Teamfarbe innen. Auf der Rückseite der Uhr und der Schnalle findet sich das Logo des Teams.

Zudem bringt Casio den neuen Rennchronographen EQB-501XDB-1A heraus, ein Smartphone-Link-Modell. Dieses Modell ist eine Weiterentwicklung der beliebten Smartphone-Link-Armbanduhr der Serie EDIFICE EQB-500.

"Die Versionen unserer EDIFICE Scuderia Toro Rosso Limited Edition des Jahres 2017 heben die Technik für Fans von Sportuhren und die Fans der Scuderia Toro Rosso auf ein völlig neues Niveau", sagte Shigenori Ito, Senior Executive Managing Officer von Casio.

"In den Modellen dieser letzten Limited Edition haben wir sportliche Eleganz mit Nutzerfreundlichkeit und modernster, exzellenter Technik vereint."

"Es ist großartig, die Chance zu haben, solch eine fantastische Armbanduhr gemeinsam mit einer angesehenen Marke wie Casio zu entwickeln", kommentierte Teamleiter Franz Tost. "Wir alle wissen, dass die Formel 1 eine Sportart ist, bei der es um genaue Zeitmessung geht. Diese EDIFICE Scuderia Toro Rosso Limited Edition ist damit eine Armbanduhr, die wir alle definitiv benötigen und ich bin überzeugt, dass sie uns auf und abseits der Rennstrecke beste Dienste leisten wird."

Rückfragen & Kontakt:

Cameron Kelleher,

PRISM AUNZ,

ckelleher @ prismteam.com,

Tel.: +61-419-607-549

https://drive.google.com/drive/folders/0BwVtrPJG8VSMa3hCZGhEUEJZdW8

Video -

https://mma.prnewswire.com/media/481197/Scuderia_Toro_Rosso.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/481165/Scuderia_Toro_Rosso_dr

ivers_Carlos_Sainz.jpg