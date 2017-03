Ernst Hausleitner weiß: Die neue Formel 1 im ORF wird „schneller, schwieriger, spannender“

Alle Rennen und Trainings live in ORF eins, Start in Melbourne am 26. März

Wien (OTS) - Wenn am Sonntag, dem 26. März 2017, um exakt 7.00 Uhr (MEZ) der Grand Prix von Australien freigegeben wird (Live-Berichterstattung in ORF eins ab 6.00 Uhr), dann startet auch das Romy-gekrönte Kult-Duo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz in die nächste Formel-1-Saison – mit 20 Rennen, darunter der vormalige „GP von Europa“ erstmals als der Große Preis von Aserbaidschan. Bis auf voraussichtlich fünf GPs wird Wurz, der aktuelle Vorsitzende der GPDA (Grand Prix Drivers‘ Association), bei allen Rennen für den ORF mit dabei sein. Sein Ersatz als Kokommentator ist Ex-Formel-1-Pilot Christian Klien.

Warum die heurige Saison mehr Spannung als die vergangene verspricht, weiß Ernst Hausleitner: „Autos und Reifen sind breiter, es gibt mehr sogenannte Downforce, generell präsentieren sich die Boliden heuer bulliger und aggressiver und damit schwieriger zu fahren. Die zumeist aus der Saison 2004/05 stammenden Rundenrekorde werden dennoch nur so purzeln. Außerdem ist wohl das Feld der Favoriten näher zusammengerückt, neben Mercedes sind, nach den jüngsten Testfahrten, vor allem Ferrari und Red Bull hoch einzuschätzen. Beim Österreichischen Rennstall wird es besonders interessant, gibt es doch dort mit Daniel Ricciardo und Jungstar Max Verstappen keinen deklarierten Nummer-eins-Fahrer. Das birgt Zündstoff.“

Saisonstart am 26. März in Melbourne, Spielberg-GP am 9. Juli

Der ORF überträgt einmal mehr alle 20 Grand-Prix-Wochenenden live und in HD. Höhepunkt aus heimischer Sicht ist dabei der Große Preis von Österreich am 9. Juli in Spielberg.

Die ORF-Live-Kamera, die es möglich macht, Interviews im Startbereich live zu führen und auch unmittelbar auf unvorhersehbare Zwischenfälle zu reagieren, kommt auch heuer zur Anwendung. Damit hat das ORF-Formel-1-Team weiter bei jedem Rennen die Möglichkeit, aus der Kommentatorenkabine „hinunter“ zu geben, um dort Stimmung und Interviews einzufangen.

Im Internet sind die ORF-Übertragungen der Formel-1-Saison als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) zu sehen. Die „Highlight“-Sendungen von ORF SPORT + werden live und on demand bereitgestellt. sport.ORF.at präsentiert während der gesamten Saison ein umfangreiches Package mit Vorberichten und Rennanalysen, stets aktuellen Zwischenständen bei den Rennen und einem umfassenden Tabellenteil. Im Rahmen der Sportberichterstattung des ORF TELETEXT finden Motorsportfans ebenfalls alles Aktuelle und Wissenswerte rund um die Formel 1.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

