Unglaublich: Junge Schwedin gewinnt zweiten Millionen-Jackpot bei Mr Green

Nach 2015 auch 2017 wieder bei Mr Green erfolgreich!

Malta (OTS) - Schon im November 2015 durfte Mr Green den rekordverdächtigen Gewinn einer jungen Schwedin verkünden. Die Spielerin gewann damals rund € 1,9 Millionen bei dem Spiel „Siberian Storm“, ein Gewinn, der ihr Leben auf den Kopf stellte.

„Mein Leben hat sich seit damals völlig verändert. Ich habe so viel mehr Möglichkeiten, zu tun was ich will. Es ist mittlerweile über ein Jahr her, aber es fällt mir noch immer schwer, den Gewinn zu realisieren. Umso verblüffter war ich, als ich ein zweites Mal gewann!“, so die Jackpot-Gewinnerin.

Nun im Februar 2017 gewann diese Spielerin wieder einen Jackpot bei Mr Green - im beliebten Spiel „Mega Fortune“, das von mehreren Gaming Websites als gepoolter „Progressive Jackpot“ angeboten wird. Die Spielerin traute ihren Augen zuerst nicht, als sie die Summe von umgerechnet € 4,3 Millionen auf dem Bildschirm aufleuchten sah. Kurz darauf kam auch die Überweisung von Mr Green aufs Konto und nun wurde sogar eine Testimonial-Radiokampagne mit der Gewinnerin gestartet.

Sehen Sie hier ein Video der Gewinnerin im Studio bei der Aufnahme der neuen schwedischen Radiospots von Mr Green:

https://www.youtube.com/watch?v=m3aVQkMHu00

Lesen Sie das gesamte Interview (in Englisch) mit der Gewinnerin hier:

https://blog.mrgreen.com/en/casino/exclusive-interview-mr-green-millionaire-jackpot-winner/

Die Mr Green Presseaussendung zu dem Gewinn im November 2015 finden Sie hier: http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20151120_OTS0113/2-millionen-aus-250-glueck-im-spiel-bei-mr-green-bild

Der aktuelle Mega Fortune Jackpot liegt bereits wieder bei über € 2,8 Millionen und kann hier gewonnen werden:

https://casino.mrgreen.com/de-AT/game/play/fun/mega-fortune

Alle aktuellen Mr Green Jackpots auf einen Blick:

https://casino.mrgreen.com/de-AT/casino/category/jackpot

„Einfach unglaublich. Natürlich glaubt man nicht, dass so etwas vorkommen kann. Vor allem zweimal hintereinander! Sowas passiert bekanntlich immer nur anderen Leuten. Völlig unvorstellbar!“, so die zweifache Jackpot-Gewinnerin im Interview.

Jesper Kärrbrink, CEO von Mr Green Ltd., gratulierte der glücklichen Gewinnerin: “Wir von Mr Green freuen uns, die Dame zum zweiten Mal beglückwünschen zu dürfen. Es ist für uns ein sehr positives Zeichen, dass sie auch nach dem ersten Sieg weiter bei Mr Green gespielt hat. Wir betrachten den erneuten Gewinn als Qualitätsbeweis für unsere Produkte, unsere Marke, unseren Service und den Spaß, den täglich die Spielerinnen und Spieler bei Mr Green haben.“

Über Mr Green

Mr Green Limited ist eine Online-Gaming Gesellschaft, die in 13 Ländern Online-Casinos und Sportwetten anbietet. Das Online-Casino Mr Green wurde vom EGR Magazine 2012 als "Socially Responsible Operator of the Year" geehrt und erhielt zwischen 2013 und 2015 bei den International Gaming Awards jährlich die Auszeichnung „Online Casino Operator of the Year“. 2016 folgten die Awards „Mobile Operator of the Year“, “Innovative App and Casino App of the Year“ und bei den EGR Awards 2016 der Titel „Slots Operator of the Year“. Mr Green Limited ist zu 100 % im Besitz der an der Nasdaq Stockholm notierten Mr Green & Co AB.

