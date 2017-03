OeEB: Schwerpunkte Energie und KMU konsequent umgesetzt

Gesamtportfolio bei über 1 Mrd. Euro – SDGs mit Hilfe von privaten Investoren umsetzen

Mit ihren Krediten und Beteiligungen schafft die OeEB eine wesentliche Grundlage, damit private Investoren die Sustainable Development Goals (SDGs) mit umsetzen Andrea Hagmann und Michael Wancata

Es ist unsere Aufgabe, die Finanzierungslücke für KMU in Entwicklungsländern zu schließen Andrea Hagmann und Michael Wancata

Wien (OTS) - Konsequent umgesetzt hat die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ihre strategischen Schwerpunkte Energie und KMU-Förderung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Etwa 80 Prozent der Finanzierungen, die 2016 für Investitionen in Entwicklungsländern bereitgestellt worden sind, entfielen auf diese Sektoren. " Mit ihren Krediten und Beteiligungen schafft die OeEB eine wesentliche Grundlage, damit private Investoren die Sustainable Development Goals (SDGs) mit umsetzen ", betonen die Vorstände Andrea Hagmann und Michael Wancata.

Mit Ende 2016 erreichte das Gesamtportfolio der OeEB eine Milliarde Euro bei einem Neugeschäft im Finanzierungsbereich von annähernd 200 Mio. Euro. Mit über 1 Mio. Euro an sogenannten "Advisory Programmes" wurden die entwicklungspolitischen Effekte der Finanzierungen durch zusätzliche Begleitmaßnahmen verstärkt.

" Es ist unsere Aufgabe, die Finanzierungslücke für KMU in Entwicklungsländern zu schließen ", erklären Hagmann und Wancata. Ein Beispiel dafür ist ein 2016 vergebener Kredit an SEKEM, ein Vorzeigeunternehmen in ökologischer und sozialer Hinsicht. SEKEM produziert Bio-Lebensmittel in Ägypten und kann mit der OeEB-Finanzierung Verpackungsmaschinen erneuern und eine Wasserabfüllanlage errichten. "SEKEM ist ein Unternehmen, das seit 40 Jahren für nachhaltige Entwicklung in Ägypten steht und gleichzeitig eng mit Österreich verbunden ist. Nicht nur im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, auch mit heimischen Lieferanten, etwa im Bereich der Bewässerungstechnik, wird intensiv zusammengearbeitet", erklären die OeEB-Vorstände.

Gesamtportfolio über 1 Mrd. Euro

Die OeEB erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 8,0 Mio. Euro (2015: 6,1 Mio. Euro), das Betriebsergebnis lag bei 10,1 Mio. Euro (2015: 8,0 Mio. Euro). Die Bilanzsumme der OeEB hat sich auf 806,2 Mio. Euro (2015: 665,6 Mio. Euro) erhöht.

Das Gesamtportfolio belief sich mit 31. Dezember 2016 auf 1,04 Mrd. Euro. 2016 realisierte die OeEB Kredit-Finanzierungen in der Höhe von insgesamt 175,3 Mio. Euro. Beteiligungen, die treuhändisch für die Republik Österreich abgeschlossen werden, beliefen sich auf 17,5 Mio. Euro. Für projektunterstützende Maßnahmen, welche die entwicklungspolitische Wirkung von Projekten verstärken, wurden aus Mitteln des Finanzministeriums für die „Advisory Programmes“ der OeEB knapp 1,1 Mio. Euro bereitgestellt.

Aktuelle Projektinformationen und den Geschäftsbericht 2016 finden Sie auf: www.oe-eb.at

Über die Oesterreichische Entwicklungsbank AG - OeEB

Die Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) ist seit 2008 die Entwicklungsbank der Republik Österreich und zu 100 Prozent im Besitz der Oesterreichischen Kontrollbank AG. Als Spezialinstitut finanziert sie private Investitionsvorhaben in Entwicklungs- und Schwellenländern, die sowohl wirtschaftlich als auch entwicklungspolitisch sinnvoll sein müssen. Projektbegleitend werden Programme unterstützt, mit denen zusätzliche Entwicklungseffekte erzielt werden.

