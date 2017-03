ÖVP Wien wirbt für Sonntagsöffnung

Wien (OTS/RK) - Der Rathaus-Klub der Wiener ÖVP macht sich erneut für die Sonntagsöffnung in der Stadt stark. „Warum darf die Weltstadt Wien nicht das, was in jedem Skiort in Tirol möglich ist?“, hat nicht-amtsführender Stadtrat Gernot Blümel heute, Mittwoch, bei einem Pressegespräch gesagt. Die Sonntagsöffnung sei „unmittelbar umsetzbar“ und bringe bis zu „800 Jobs und 140 Millionen Euro“ an zusätzlichem Umsatz für den Handel, rechnete Blümel vor. Um Sonntagsdienste für ArbeitnehmerInnen attraktiver zu machen, forderte er ein Aus für die Besteuerung von Feiertagszuschlägen bei Gehältern. Außerdem sei die verpflichtende Sonntags-Schließung ein Nachteil für lokale Geschäfte im Wettbewerb mit dem Online-Handel.

