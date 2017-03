Zwei Gärtner, Sarkissova, Fichtenbaum und Bonelli zu Gast bei „Stöckl.“

Am 23. März um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Einmal mehr höchst interessante Persönlichkeiten im Nighttalk „Stöckl.“: Barbara Stöckl ist am Donnerstag, dem 23. März 2017, um 23.05 Uhr in ORF 2 im Gespräch mit Schauspieler Claus Theo Gärtner und seiner Frau Sarah, einer Regisseurin und Autorin, Balletttänzerin und „Dancing Stars“-Jurorin Karina Sarkissova, dem ehemaligen Feuerwehrmann und Balletttänzer Michael Fichtenbaum und dem Psychiater und Psychotherapeuten Raphael M. Bonelli.

Zwei Pärchen mit besonderer Geschichte. Primaballerina Karina Sarkissova trifft auf ihren ehemaligen Ballettlehrer Michael Fichtenbaum. Die beiden lernten einander kennen, als Sarkissova mit nur zwölf Jahren ohne ein Wort Deutsch zu sprechen von Moskau nach St. Pölten in seine Ballettschule kam. Er wurde nicht nur ihr beruflicher Wegbereiter, sondern auch eine wichtige Bezugsperson – bis heute nennt sie den ehemaligen Balletttänzer und Berufsfeuerwehrmann ihren „Ballettpapa“. Sarkissova selbst tanzt derzeit an der Budapester Staatsoper und nimmt ab Ende März als Jurorin im „Dancing Stars“-Ballroom Platz. Was müssen die Kandidatinnen und Kandidaten leisten, um bei der disziplinierten Balletttänzerin und zweifachen Mutter zu punkten?

Eiserne Disziplin zeichnet auch den deutschen Schauspieler Claus Theo Gärtner alias „Matula“ aus. Im Alter von 73 Jahren schlüpft er nun für einen Film wieder in seine Paraderolle und liefert nach wie vor waghalsige Stunts. In „Stöckl.“ ist er mit seiner 37 Jahre jüngeren Frau Sarah zu Gast, die ihm als Kind einen Fanbrief schrieb – Jahre und einige zufällige Begegnungen später wurde Liebe daraus. Nun hat sie seine Biografie geschrieben. Auf welche Geheimnisse ist sie dabei gestoßen?

Psychiater und Psychotherapeut Raphael M. Bonelli beschäftigt sich mit den Geheimnissen der menschlichen Psyche. In seinem aktuellen Buch „Männlicher Narzissmus“ ergründet er die Liebe, die um sich selbst kreist – ein Thema, das seit Donald Trump in aller Munde ist. Was steckt dahinter?

„Stöckl.“ ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF SPORT + sowie 3sat – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at