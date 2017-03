RTL II am Freitagabend: Drei Mal Action mit Oscar-Preisträger Jamie Foxx

München (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/pm/6605/3592202

Sendetermin: Freitag, 24. März ab 20:15 Uhr bei RTL II

Jamie Foxx wurde zunächst als Stand-Up-Comedian bekannt, ehe er mit dem Sportler-Drama "An jedem verdammten Sonntag" bewies, dass er auch in ernsten Rollen überzeugen kann. Sein ganz großer Durchbruch gelang ihm mit der Darstellung des Ray Charles in dem Biopic "Ray". Hierfür wurde er mit einem Oscar als "Bester Hauptdarsteller" geehrt. Zuletzt war Foxx in dem Thriller "Sleepless - Eine tödliche Nacht" in den Kinos zu sehen. RTL II zeigt am 24. März gleich drei actiongeladene Spielfilm-Highlights mit dem sympathischen Darsteller.

"Stealth - Unter dem Radar" USA 2005; Regie: Rob Cohen

Ein High-Tech-Jet mit künstlicher Intelligenz und ausgestattet mit Nuklearwaffen gerät nach einem Blitzeinschlag außer Kontrolle. Die drei Elite-Piloten Kara Wade (Jennifer Biel), Henry Wade (Jamie Foxx) und Ben Gannon (Josh Lucas) werden auf den Prototypen angesetzt und versuchen nun alles, um die Maschine zu stoppen.

"Operation - Kingdom" USA 2007; Regie: Peter Berg

In Saudi-Arabien wird ein Bombenanschlag auf eine amerikanische Wohnanlage verübt. Der FBI-Agent Ronald Fleury (Jamie Foxx) macht sich mit seinem Team auf den Weg, um die Drahtzieher hinter dem Anschlag ausfindig zu machen.

"Jarhead - Willkommen im Dreck" USA 2005; Regie: Sam Mendes

Bücherwurm Swoff (Jake Gyllenhaal) wird 1991 als Scharfschütze der US-Marines in die saudi-arabische Wüste geschickt. Der erste Golfkrieg steht bevor. Doch zunächst schieben Swoff und seine Kameraden (Peter Sarsgaard, Jamie Foxx) monatelang Frust. In Unkenntnis, ob sie jemals zum Einsatz kommen, leiden sie unter Langeweile, Stumpfsinn und der sengenden Hitze. Da helfen nur Sarkasmus und schwarzer Humor.

Sendetermine am Freitag, 24. März bei RTL II: 20:15 Uhr "Stealth - Unter dem Radar" 22:35 Uhr "Operation - Kingdom" 00:50 Uhr "Jarhead - Willkommen im Dreck"

Rückfragen & Kontakt:

RTL II Kommunikation

Frank Nette

089 - 64185 6503

frank.nette @ rtl2.de