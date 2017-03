Renner: Schmackhaftes Brauchtum in den kommenden Wochen

Gesunde Lebensmittel aus der Region auch für die Osterfeiertage

St. Pölten (OTS) - Es ist wieder soweit - Ostern steht vor der Tür und damit auch ein seit Jahrtausenden gepflegtes Brauchtum. Das Färben von Eiern zu Ostern ist eine weit verbreitete christliche Tradition, die von Armenien über Russland, Griechenland, den Mittelmeerraum bis hin nach Mitteleuropa bekannt ist. Das Ei ist ein altes Fruchtbarkeitssymbol, Ursprung des Lebens, des Seins und Werdens. Darüber hinaus war es seit jeher ein Naturalzins. Bereits 5.000 v. Chr. hat man zum Frühlingsfest bunt bemalte Eier verspeist. In zahlreichen Spielen für Kinder sind die bunt gefärbten Ostereier begehrte Gewinne, am Morgen des Ostersonntags dürfen die Kinder versteckte Ostereier suchen.

Der Kinder liebstes Wesen ist jenes des Osterhasen. Auch er gilt als Fruchtbarkeitssymbol und taucht bereits in der ägyptischen Mythologie auf. Die Vorstellung vom Hasen als österlichem "Eierbringer" ist in Deutschland zum ersten Mal im 17. Jahrhundert belegt. In Byzanz soll er im Mittelalter sogar ein Zeichen für Christus gewesen sein. In der Annahme, der Hase schlafe mit offenen Augen, verglich man ihn mit dem Auferstandenen, der nicht im Tod entschlafen war.

„Die niederösterreichische Lebensmittelkontrolle führt in diesen Tagen laufend Kontrollen durch - und nimmt alle Arten von Osterspezialitäten unter die Lupe. Kontrolliert werden nicht nur Ostereier, sondern auch Schokohasen, Pinzen, Schinken und Osterlämmer oder Spinat. Bis zum Fest werden noch laufend Proben gezogen, auch die Deklaration der Eier auf den Märkten wird begutachtet. Kein Grund zur Sorge besteht laut NÖ Lebensmittelkontrolle wenn bei Ostereiern nicht nur die Schale, sondern auch das Ei selbst eingefärbt ist: Bei der handelsüblichen Eierfarbe handelt es sich um Lebensmittelfarbe, die gefahrlos gegessen werden kann. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass fertig gekaufte Ostereier normalerweise mehrere Wochen lang haltbar sind, da sie mit einem Schutzlack versiegelt werden. Frische, selbst gefärbte kann man ebenfalls bis zu drei Wochen aufbewahren -allerdings nur, wenn sie nicht abgeschreckt wurden. Die Keimfreiheit der Schale und damit die Haltbarkeit der Ostereier werden durch den Kochvorgang vor der Färbung sowie durch einen Anteil von Ethylalkohol im Farbengemisch gewährleistet. Ein so behandeltes Ei erreicht bei unverletzter Schale eine Haltbarkeit von 4 - 8 Wochen. Bis zu sieben Eier isst durchschnittlich ein Österreicher zu Ostern. Damit liegt der Verbrauch rund um das Osterfest bei ca. 50 Millionen Eiern “, so Niederösterreichs Konsumentenschutzreferentin LHStv. Mag. Karin Renner

In Sachen Osterschinken oder Lammfleisch wird den KonsumentInnen geraten, genau hinzuschauen: Vergraute Stellen dürfen nicht erkennbar sein. „Einmal mehr gilt bei der Zusammenstellung der Festtagsessen mein Appell: Einkaufen von regional erzeugten Produkten, denn das stärkt unsere lebensmittelerzeugenden Betriebe und die Landwirtschaft, die eine hervorragende Qualität liefern“, so Renner. (Schluss) fa

