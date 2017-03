Aus heiterem Himmel - GOODBYE EUROPE III ab 4.4.2017 im KosmosTheater

Im letzten Teil der Trilogie GOODBYE EUROPE von Bärbel Strehlau mischen sich dystopische Zukunftsvisionen mit dem kulturellen Erbe der europäischen Vergangenheit.

Wien



„Glaubst du an einen Gott?“

Drei androide Nymphen, ein Fisch, eine Kathedrale, ein Chor, eine Orgel, ein Loch und keine Luft.

Als die Hoffnung auf ein gemeinsames Europa längst verloren war und der Mensch alles Lebenswerte in ein absurdes Nichts verwandelt hatte, erbaute man um das letzte Ölloch der Erde eine Kathedrale. An diesem sakralen Ort der Utopie leben seitdem drei androide Nymphen und ein Urfisch in symbiotischer Verbindung, um die Dinge neu zu denken.

Bärbel Strehlau entwirft mit ihrem Stück „Aus heiterem Himmel“ eine barocke Science Fiction, getragen von einer Nummern-Oper des Komponisten Adam McCartney.

Mit: Lise Huber, Boris Popovic, Christina Scherrer, Maria Spanring und wechselnden Diskussionsgästen (Skero, Christian Köberl, Barbara Klein, Martin Kusch u. a.)

Buch & Inszenierung: Bärbel Strehlau | Komposition: Adam McCartney





Termine: Di, 4.4. - Sa, 8.4. | Di, 11.4. - Do, 13.4. | 19:30 Uhr

Preis: € 19,- | ermäßigt € 15,- / € 11,- | KosmosEuro 1,- | Sparpaket 84,-









