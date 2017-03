Nur noch 3 Wochen: KÖR lädt zur Einreichung von 20-Sekunden-Kurzfilmen zum Thema „Stadt – Visionen“

Wien (OTS) - Die Kunst im Öffentlichen Raum GmbH (KÖR) veranstaltet in Kooperation mit INFOSCREEN dieses Jahr zum dritten Mal den offenen Kurzfilm-Wettbewerb "20 seconds for art". Gesucht werden künstlerische Kurzfilme zum Thema "Stadt - Visionen", die 8 Wochen lang, von 3. Juli bis 27. August 2017, auf allen Infoscreen-Bildflächen österreichweit gezeigt werden und 733.000 Seher pro Tag erreichen (laut Media-Analyse 2015). Die Ausschreibung richtet sich an KünstlerInnen, Studierende oder AbsolventInnen einer künstlerischen, grafischen, filmischen ebenso wie jene einer architektonischen und stadtplanerischen Ausbildung oder künstlerisch tätige Personen aus dem In- und Ausland (ab 18 Jahren). Einsendeschluss ist der 15. April 2017. Insgesamt werden fünf GewinnerInnen durch eine sechsköpfige Expertenjury ausgewählt. Das Preisgeld ist mit 1.000,- Euro dotiert.

Alle Informationen zur Ausschreibung und zu den Einreich-Modalitäten sind unter www.koer.or.at/20secondsforart abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Kunst im öffentlichen Raum GmbH

Museumsplatz 1/Stiege 15

1070 Wien

Telefon: 01 52189 - 1257

E-Mail: office @ koer.or.at

www.koer.or.at