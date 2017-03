Aviso Heumarkt/Welterbe: Initiative Stadtbildschutz informiert am Sa., 25.3. mit Visualisierungen über die Stellungnahmen zur Umwidmung

Info-Stand am Rochusmarkt von 10:00 bis 12:30 Uhr gemeinsam mit der Initiative Denkmalschutz (U3-Station Rochusgasse)

Wien (OTS) - Die vielen (kritischen) Stellungnahmen während der öffentlichen Auflage (2.2.-16.3.) zeigen die große Ablehnung dieses Weltkulturerbe zerstörenden Hochhausprojekts beim Eislaufverein. Die breite Front der Ablehnung: 500 Prominente aus dem Kulturbereich (Gerhard Ruiss, IG Autoren), die Wiener Fremdenführer, knapp 4.000 Unterzeichner der Petition IG Kultur (www.openpetition.eu/!wjqrz), Aufruf Architekturinitiativen und Architekten/Kunsthistoriker, zehn Nationalkomitees des Internationalen Denkmalrats. Sogar Placido Domingo mit seiner großen Denkmalschutzorganisation Europa Nostra spricht sich entschieden gegen das Projekt aus, das die Präsidentin des Bundesdenkmalamtes als Skandal bezeichnet. Die Initiative Stadtbildschutz möchte daher die Bürger über die Argumente in den Stellungnahmen sowie mittels Visualisierungen informieren. Bereits am 5. April tagt der Bauausschuss im 3. Bezirk, der den Entwurf der Stellungnahme des Bezirks Landstraße zur Umwidmung beschließen will, die in einer Bezirksvertretung-Sondersitzung abgesegnet werden soll.



Info-Stand: Heumarkt-Hochhausprojekt = UNESCO-Welterbe-Vernichtung

Datum: 25.03.2017, 10:00 - 12:30 Uhr

Ort: Rochusmarkt, U3-Rochusgasse

1030 Wien, Österreich

