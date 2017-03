Frühlingsstart im MQ mit MQ Möbeln und PopUp Gardening Store

Wien (OTS) - Es ist soweit, ab sofort stehen die neuen MQ Möbel in „twinnigrün“ in den Höfen zum Entspannen und Relaxen bereit. Zur Einstimmung gibt es im Rahmen der Musikreihe „MQ Hofmusik“ um 18h ein Konzert von NIHILS. Für weitere Frühlingsgefühle sorgt in Zusammenarbeit mit ORF III Kultur und Information der „PopUp Gardening Store“, der bis 14.05. als „grüne Oase“ am MQ Vorplatz gepflegtes Urban Gardening bietet.

„Nach zwei Jahren erhält das ‚Wohnzimmer der WienerInnen‘ einen farblichen Relaunch. Die MQ Community hat sich im Rahmen eines Online-Votings für ‚twinnigrün‘ entschieden, eine Farbe, die zum Start in den Frühling nicht besser passen könnte. Für alle die es noch ein bisschen ‚grüner‘ haben wollen, gibt es mit dem ‚PopUp Gardening Store‘ ein weiteres Highlight am MQ Vorplatz und ich bedanke mich bei ORF III und Starkl, mit denen wir dieses Projekt umsetzen konnten. Das MQ wird damit einmal mehr seinem Ruf als ‚Kulturoase‘ im Herzen der Stadt gerecht und ich wünsche allen BesucherInnen viele entspannte Stunden im MuseumsQuartier“, so MQ-Direktor Christian Strasser.

ORF III-Geschäftsführer Peter Schöber betont: „Die Themen Nachhaltigkeit und Ökologie stehen für unseren Sender seit Beginn im Programmfokus. ‚GartenKULT‘ handelt diese Bereiche in Form eines künstlerisch anspruchsvollen und informativen Gartenmagazins ab“. Produzent Michael Starkl von STARKL!film ergänzt: „Wir sehen es als Pflicht, unsere treuen ‚GartenKULT‘-Fans auch in der Praxis zu unterstützen. Deshalb bieten wir mit dem ‚PopUp Gardening Store‘ eine Informations- und Verkaufsplattform für Urban Gardening-Begeisterte in der Hauptstadt.“

MQ Möbel in „twinnigrün“

Insgesamt werden 64 neue Möbel in „twinnigrün“ im MQ Haupthof aufgestellt, zusätzlich laden in den MQ Nebenhöfen 16 Möbel in der bisherigen Farbe „mermaid“ zum Verweilen ein. Am MQ Möbel-Voting (11. bis 18.01.) nahmen 6.603 Personen teil, von diesen stimmten 52,23% für „twinnigrün“, 24,06% für „twinniorange“ und 23,71% für „sportgummirot“.

Für alle die sich ein Stück MQ für den eigenen Garten oder die Terrasse sichern wollen, werden 48 Stück der bisherigen Möbel um EUR 600 zum Verkauf angeboten. Interessierte können sich unter

http://www.mqpoint.at/mq-moebel-abverkauf für ein Möbel anmelden und

sich über die Details informieren.

PopUp Gardening Store

Mitten im Herzen Wiens entsteht eine grüne Oase: ORF III und „GartenKULT“ öffnen einen PopUp Store am Vorplatz des MuseumsQuartier für Freunde des gepflegten Urban Gardening. Neben einem Gewächshaus als Shop lädt eine Freifläche mit Pflanzen und Möbeln zum gemütlichen Verweilen. Im „GartenKULT“-Store ist für jeden etwas dabei, um die eigenen vier Wände, den privaten Garten oder den Balkon zu begrünen. Von kleinen Bäumen und Topfpflanzen über Balkonblumen bis hin zu Accessoires und urbanen Gadgets. Zudem sind verschiedene Rahmenveranstaltungen geplant, in denen die „GartenKULT“-ModeratorInnen Katharina Gritzner und Josef Starkl Anregungen und Ratschläge aus der ORF-III-Sendung verraten und praktische Do-It-Yourself-Anleitungen für zuhause geben.

Der „GartenKULT“-PopUp Gardening Store ist eine Kooperation zwischen STARKL!film, ORF III Kultur und Information, dem MuseumsQuartier und dem Gärtner STARKL.

Die nächsten „GartenKULT“-Sendetermine der bereits am 18. März gestarteten zweiten Staffel des TV-Magazins, jeweils Samstag in ORF III:

Folge 2: „SelbstversorgerGarten“ am 25. März um 17.55 Uhr

Folge 3: „UrbanGarten“ am 1. April um 17.50 Uhr

Folge 4: „DesignGarten“ am 8. April um 17.45 Uhr

Folge 5: „SommerGarten“ am 15. April um 17.50 Uhr

Folge 6: „TierGarten“ am 22. April um 18.00 Uhr

Folge 7: „AsiaGarten“ am 29. April um 17.50 Uhr

Folge 8: „WasserGarten“ am 6. Mai um 18.10 Uhr

Folge 9: „GesundheitsGarten“ am 13. Mai um 18.10 Uhr

Folge 10: „KinderGarten“ am 20. Mai um 18.05 Uhr

MQ Hofmusik Konzert mit NIHILS

Zum Start in den Frühling findet heute Mittwoch 22.03., 18 Uhr ein „MQ Hofmusik“-Konzert von NIHILS statt, drei junge Österreicher, die mit ihrem elektronischen Alternative-Pop die Welt erobern. Ihre Tanz-Hymne „Help Our Souls“ machte sie 2014 über die Grenzen hinweg bekannt. So spielten „NIHILS“ bereits beim anerkannten SXSW Festival in Austin sowie als Vorgruppe von „30 Seconds to Mars“.

Das Konzert findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „MQ Hofmusik“ im MQ Haupthof statt: geplant sind ab sofort bis Ende September Live-Auftritte von Bands, die bei freiem Eintritt zu verschiedenen Zeitpunkten, an verschiedenen Orten im MQ stattfinden und kurzfristig angekündigt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Presse MQ: Mag. Irene Preißler

Tel. [+43] (0)1 / 523 58 81 - 1712

E-mail: ipreissler @ mqw.at



Presse ORF: Ruža Holzhacker

Tel. [+43] (0)1 / 878 78 - 14703

E-mail: ruza.holzhacker @ orf.at