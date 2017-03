FPÖ-Rauch: Weltwassertag: Schutz unseres Wassers ist Schutz unserer Lebensgrundlagen!

Der Weltwassertag ist Anlass, um an die Notwendigkeit eines uneingeschränkten und sauberen Trinkwasserzugangs zu erinnern.

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Weltwassertages soll an die Notwendigkeit des uneingeschränkten und sauberen Trinkwasserzugangs erinnert werden. „Wasser ist die Lebensgrundlage aller Menschen. Wir müssen alles dafür tun, um unser Wasser zu schützen und in bestmöglicher Qualität zu erhalten“, sagte FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch.

„Österreichs reicher Wasserschatz sowie die Wasserrechte müssen auch künftig nachhaltig und uneingeschränkt in öffentlicher Hand bleiben“, so Rauch, der Diskussionen rund um die mögliche Privatisierung des Wassers prinzipiell ablehnt.

„Unser Wasser muss vor profitgierigen Großkonzernen geschützt werden. Privatisierungsversuche, wie sie immer wieder von EU-Seite angedacht werden, sind abzulehnen. Hierbei ist unsere Regierung gefordert diese Tendenzen auf bilateraler und europäischer Ebene im Keim zu ersticken“, betonte Rauch. „Wir sind es unseren kommenden Generationen schuldig, dass der Zugang zum Wasser auch künftig in bester Qualität und uneingeschränkt möglich ist“, bekräftigte Rauch.

Zudem machte Rauch auch auf die Wichtigkeit des Wassers als Energieträger aufmerksam. „Wasser ist Energie und Wasser gibt Energie. Die Wasserkraft ist nach wie vor der wichtigste Energielieferant in Österreich. Es muss unser Bestreben sein, den Ausbau der Wasserkraft nach ökologischen Gesichtspunkten zu fördern. Österreich soll in diesem Bereich eine Voreiterrolle für die Zukunft einnehmen“, so Rauch.

