LFI-Webinare mit bauerwilli.com begeisterten die Teilnehmer/innen

Schulung zum Einsatz von sozialen Netzwerken in der Land- und Forstwirtschaft

Wien, 22. März 2017 (OTS) - Das Ländliche Fortbildungsinstitut (LFI) hat Webinare zum Thema Best-Practice-Beispiele zu Social Media-Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft veranstaltet. Alois Wohlfahrt, der Betreiber des Agrarblogs bauerwilli.com, und Willi Kremer-Schillings alias "Bauer Willi" erklärten an drei Abenden den Einsatz der sozialen Netzwerke in der Land- und Forstwirtschaft und berichteten von ihren praktischen Erfahrungen.









"Webinare sind Seminare im Internet, die Teilnahme erfolgt bequem von zu Hause aus mit dem Computer", erklärt Initiator und Moderator Gerald Pfabigan vom LFI Österreich. "Im Unterschied zu einem aufgenommenen Video (Webcast) findet das Webinar live im Internet statt. Die Teilnehmer hören und sehen den Vortrag am Computerbildschirm. Sie können Fragen schriftlich via Chat stellen und so aktiv am Webinar teilnehmen."









Angefangen von den Beweggründen und verfolgten Zielen des Agrarblogs bauerwilli.com wurde über die konkrete Umsetzung berichtet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekamen Einblick in die Gestaltung von Beiträgen und den Umgang mit Nutzerkommentaren. Abschließend wurden Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Social Media-Auftritt gegeben und Teilnehmeranfragen beantwortet.





Im zweiten Teil gaben Willi Kremer-Schillings alias "Bauer Willi" und Alois Wohlfahrt Einblick in ihre praktischen Erfahrungen.









Die Webinare wurden aufgezeichnet und können unter [www.lfi.at/webinar-bauerwilli] (http://www.lfi.at/webinar-bauerwilli) aufgerufen werden. Aufgrund der sehr positiven Rückmeldungen und guten Erfahrungen will das LFI zukünftig weitere Webinare zu verschiedenen Themen anbieten. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Gerald Pfabigan

LFI Österreich

Tel. +43 1 53441 8763

E-Mail: g.pfabigan @ lk-oe.at