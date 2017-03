Festnahmen nach PKW-Einbruch

Wien (OTS) - Am 21.03.2017 beobachteten gegen 16:20 Uhr Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (LKA Wien) drei Männer, die im Begriff waren, einen in der Goldschlagstraße (15. Bezirk) abgestellten PKW aufzubrechen. Die Drei (15, 23, 27) wurden daraufhin angehalten und festgenommen. Sie befinden sich in Haft.

Tipps des Bundeskriminalamtes gegen PKW-Einbruch:

• Fahrzeug immer versperren.

• Wagen nie mit laufendem Motor stehen lassen; Autodieben reicht es, wenn das Fahrzeug nur kurz unversperrt abgestellt wird (Tankstelle). Fenster, Türen, das Schiebedach oder das Faltdach bei Cabrios schließen.

• Autopapiere, sonstige Dokumente, Bargeld, Kreditkarten, Fotoapparate oder andere Wertgegenstände nicht im Handschuhfach oder frei auf den Rücksitzen ablegen.

• Waffen niemals im Fahrzeug lassen.

• Reserveschlüssel nicht im Fahrzeug aufbewahren.

