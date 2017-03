Zielfahnder nehmen gesuchte Dealerin fest

Wien (OTS) - Am 21.03.2017 gelang es Zielfahndern des LKA Wien nach umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen, eine gesuchte Drogenhändlerin festzunehmen. Die 30-Jährige war von einem serbischen Gericht zu drei Jahren Haft verurteilt worden, hatte die Haft jedoch nie angetreten. Sie wurde in einer Wohnung in der Hermann-Bahr-Straße (21. Bezirk) festgenommen und zwecks Auslieferung in eine Justizanstalt gebracht.

