Mann nach Streit mit Messer verletzt

Wien (OTS) - Am 21.03.2017 kam es gegen 10:45 Uhr in einer Wohnung in der Weißgasse (17. Bezirk) zu einem Streit zwischen zwei Männern. Im Zuge dessen verletzte ein Mann (21) einen anderen (18) mit einem Messer am Oberschenkel. Der 21-Jährige wurde festgenommen und auf freiem Fuße zur Anzeige gebracht. Gegen ihn wurde darüber hinaus ein Betretungsverbot ausgesprochen.

