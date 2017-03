Mutmaßlicher Dealer schluckt Drogen bei Anhaltung

Wien (OTS) - Am 21.03.2017 beobachteten gegen 15:15 Uhr Beamte der Bereitschaftseinheit einen mutmaßlichen Drogenhändler am Bahnhof Wien Mitte. Als die Polizisten den Mann zur Ausweisleistung aufforderten, schluckte er sogleich Kugeln mit vermutlich Kokain, die er typischer Weise im Mund aufbewahrte. Der 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus und danach in eine Justizanstalt gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at