Wienerin gewinnt Miete im Wert von 25.000 Euro

„3 Jahre Mietfrei“ in der Jägerstraße

Wien (OTS) - Die passende Wohnung in Wien zu finden ist nicht immer ganz einfach. Eigentumswohnungen werden teurer, die Mietpreise steigen. Insbesondere junge Menschen haben es häufig nicht leicht, eine günstige Wohnung zu finden. Deshalb hatten die Mitarbeiter der Wiener Komfortwohnungen die Idee, eine Mietwohnung für 3 Jahre zu verlosen. Das passende Projekt dafür war auch schnell gefunden. Aktuell errichtet das Immobilienunternehmen 192 Wohnungen in der Jägerstraße 58 im 20. Wiener Gemeindebezirk. Unter dem Namen „3 Jahre Mietfrei“ wurde ein Gewinnspiel für Facebook kreiert, das im Dezember 2016 gestartet wurde. Wie sich gezeigt hat, wurde dabei ein Zeitgeist-Nerv getroffen. Der Andrang für das Gewinnspiel war sehr hoch. Über 7.000 Menschen haben daran teilgenommen. „Wir wollten jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich drei Jahre lang keine Gedanken über Mietkosten machen zu müssen, sondern sich ganz auf die eigene Lebensplanung, sei es Bildung, Beruf oder Familie konzentrieren zu können“, erläutert Andreas Besenböck, Pressesprecher der Wiener Komfortwohnungen, den Hintergrund des Gewinnspiels.

25.000 Euro Mietersparnis: „Das ist einfach ein Traum“

Anfang März wurde dann die Gewinnerin gezogen. Um die Überraschung perfekt zu machen, wurde eine Art TV-Gameshow im Wiener Szenelokal „das möbel“ inszeniert, bei der die Gewinnerin, Ivana R. und ihr Verlobter Sasa M., mit dem Gewinn konfrontiert wurden. Begleitet und inszeniert wurde die Szene wurde von einer professionellen Videoproduktion. Das junge Wiener Paar zeigte sich dann auch überglücklich. „Ich kann es noch gar nicht fassen. Aus über 7.000 Teilnehmern gezogen worden zu sein. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Vor allem, weil es ein Traum ist, der in Erfüllung gegangen ist“, so die völlig überraschte Gewinnerin, Ivana R.. Einziehen kann das junge Paar im Herbst 2018, nach Fertigstellung der Wohnhausanlage in der Jägerstraße 58. Auch die Wiener Komfortwohnungen sind hocherfreut über das Ergebnis: „Wir sind sehr zufrieden, dass die ganze Inszenierung und Überraschung so gut geklappt hat und freuen uns schon auf unsere ersten Mieter in der Jägerstraße“, so Andreas Besenböck.

Wie überrascht das junge Paar war, kann man unter https://youtu.be/RvK-tRdvvUk nachsehen.

Das Video steht in TV-Qualität für alle Medien auf Anfrage unter pr@wienerkomfortwohungen.at oder +43 (0)660 571 80 40 zur Verfügung. Für den Online-Gebrauch kann selbstverständlich auch der Link eingebettet werden.

Über Wiener Komfortwohnungen:

Die Wiener Komfortwohnungen GmbH wurde 2011 gegründet und ist auf die Entwicklung und Realisierung von Wohnimmobilien spezialisiert. Dabei spielt Lage, Infrastruktur und Wohnkomfort eine wichtige Rolle. Die Objekte werden für Mieter, Eigennutzer und Investoren realisiert. Aktuell werden in Wien und Umgebung rund 37.400 m² Wohnfläche entwickelt. Das Flagschiffprojekt der Wiener Komfortwohnungen entsteht in der Jägerstraße 58 im 20. Wiener Gemeindebezirk. Knapp 200 Wohneinheiten werden hier im Baurecht bis Herbst 2018 fertiggestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.wienerkomfortwohnungen.at.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Komfortwohnungen GmbH

Mag. Andreas Besenböck

Pressesprecher

Tel.: 01/3200 856-52

Mobil: 0660/571 80 40

pr @ wienerkomfortwohnungen.at

www.wienerkomfortwohnungen.at