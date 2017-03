Boehringer Ingelheim als Top Arbeitgeber 2017 ausgezeichnet

Das Wirtschaftsmagazin trend hat in Kooperation mit Statista, Xing und kununu über 70.000 Bewertungen erhoben und für das unabhängige Ranking ausgewertet.

Wien (OTS) - Als einer der besten Arbeitgeber Österreichs 2017 ausgezeichnet wurde das forschende Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim. Für mehrere Branchen hat trend Einzelrankings erstellt:

Boehringer Ingelheim erreichte im Bereich Chemie und Pharma den 4. Platz.

Mitarbeiterzufriedenheit oberste Priorität

„Die Mitarbeiterzufriedenheit ist uns ein sehr wichtiges Anliegen, daher freuen wir uns, dass diese im Rahmen der externen trend-Umfrage durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigt wurde. Wir sehen dieses Ergebnis als weiteren Ansporn, die Zufriedenheit weiterhin auf so hohem Niveau zu halten bzw. noch weiter zu verbessern“, so Dr. Elisabeth Tomaschko, Leiterin des Bereichs Human Resources/Communications im Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna.

trend hat in Kooperation mit dem Hamburger Statistik-Portal Statista, dem führenden sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte im deutschsprachigen Raum Xing, sowie der größten europäischen Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu, 2017 die 300 besten Arbeitgeber Österreichs ermittelt.

Basierend auf einer anonymen Onlinebefragung von Arbeitnehmern, trend-Lesern und Mitgliedern von Xing und kununu wurde das Ranking erstellt. Darüber hinaus wurden auch Bewertungen auf kununu.com herangezogen. Insgesamt flossen mehr als 70.000 einzelne Urteile zu rund 1.000 österreichischen Unternehmen mit mindestens 200 Mitarbeitern in die Beurteilung ein.

Boehringer Ingelheim beschäftigt in Wien 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Über die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet, sichert das Unternehmen in Österreich mehr als 3.000 Arbeitsplätze.

Über das Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna

Das Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna trägt die Verantwortung für das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sowie Tierarzneimitteln von Boehringer Ingelheim in Österreich sowie in mehr als 30 Ländern der Region Mittel- und Osteuropa, Zentralasien, der Schweiz und Israel. Darüber hinaus wird von Wien aus die gesamte klinische Forschung der Region gesteuert. Wien ist Zentrum für Krebsforschung sowie Standort für biopharma¬zeutische Forschung, Entwicklung und Produktion im Konzern. Auch in der Grundlagenforschung engagiert sich Boehringer Ingelheim und ist hier mit dem Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie Wien (IMP) vertreten. Damit zählt Boehringer Ingelheim zu den forschungsintensivsten pharmazeutischen Unternehmen in Öster¬reich. Insgesamt erzielte das Regional Center Vienna im Geschäftsjahr 2015 Gesamterlöse in Höhe von EUR 760,2 Mio. und beschäftigte in der Region Mittel- und Osteuropa 3403 Mitarbeiter, davon 1501 in Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Mag. Inge Homolka

Kommunikation Österreich

01/80105-2230

ingeborg.homolka @ boehringer-ingelheim.com

www.boehringer-ingelheim.at



Mag. Matthias Sturm

01/80105-2742

matthias.sturm @ boehringer-ingelheim.com