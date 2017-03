Michter's Master Distiller Pamela Heilmann gibt 2017er Abfüllung für 10 Year Bourbon frei

Louisville, Kentucky (ots/PRNewswire) - Kurz nach der Aufnahme von Michter's Master Distiller Emeritus Willie Pratt in die Hall of Fame des Whisky Magazine kann Michter's Master Distiller Pamela Heilmann die Freigabe des Michter's 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Bourbon feiern.

Willie Pratt wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie, die am 28. Februar in New York stattfand, als 40. Mitglied in die Whisky Magazine Hall of Fame eingeführt, am gleichen Tag wie auch Julian Van Winkle. "Willie ist ein wandelndes Lexikon für Bourbon. Seine Aufnahme in die Hall of Fame ist genau der richtige Zeitpunkt für die Freigabe unseres 10 Year Bourbon", sagte Heilmann. Es handelt sich hierbei um die erste Sonderabfüllung eines Michter's Bourbon in Heilmanns Funktion als Brennmeisterin.

"Willie ist für uns alle, die die Gelegenheit hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten, eine Inspiration", erklärte Joseph J. Magliocco, Michter's President. "Die Qualität dieses hervorragenden 10 Year Bourbon unterstreicht das Engagement von Pam, die extrem hohen Standards, die Willie für alle Michter's Releases gesetzt hat, aufrechtzuerhalten".

Heilmann ist seit ihrer Beförderung bei Michter's im Jahre 2016 die erste seit Aufhebung der Prohibition zum Master Distiller einer Destillerie der Kentucky Distillers' Association ernannte Frau. Vor ihrer Zeit bei Michter's zeichnete sie bei Booker Noe Distillery, der zum damaligen Zeitpunkt größten Bourbon-Destillerie der Welt, als Distillery Manager verantwortlich.

Die unverbindliche Preisempfehlung in den USA liegt bei 120 US-Dollar je 750ml-Flasche Michter's 10 Year Bourbon.

Die Michter's Distillery ist in Shively bei Louisville/Kentucky ansässig, dem Herzen der amerikanischen Whiskey-Industrie, und stellt hoch renommierte Whiskeys in limitierten Auflagen her, die kontingentiert sind, da die Nachfrage die Liefermenge übersteigt. Die Brennerei ist berühmt für ihren Small Batch Bourbon, Single Barrel Bourbon, Single Barrel Rye und Small Batch American Whiskey. Michter's wurde 2015 von der Kentucky Distillers' Association als siebtes Mitglied in den Heritage-Rang erhoben, und ist damit die erste Destillerie seit 33 Jahren, der diese Sonderstellung zuteil wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.michters.com. Folgen Sie uns auf Instagram (https://www.instagram.com/michterswhiskey/), Facebook (https://www.facebook.com/michterswhiskey) und Twitter

(https://twitter.com/MichtersWhiskey).

