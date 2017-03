Mehr als 28 Millionen Euro für AK-Mitglieder erkämpft

Bilanz-Pressekonferenz Linz

Linz (OTS) - Fast 95.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben 2016 Rat und Hilfe in der Arbeiterkammer in Linz gesucht und gefunden. Bei unserer Bilanz-Pressekonferenz Linz am Dienstag, 28. März 2017, um 10 Uhr, in der Arbeiterkammer in Linz, Volksgartenstraße 40, Seminarraum 3, 5. Stock, möchten wir Sie über die Sorgen und Anliegen der Menschen im Großraum Linz sowie über unsere Pläne und Forderungen informieren. Auch werden wir Ihnen Fälle aus der Beratungspraxis präsentieren.

Unter dem Titel "Mehr als 28 Millionen Euro für AK-Mitglieder erkämpft" stehen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und Dr.in Helga Kempinger, Leiterin AK-Rechtsschutz Linz, als Gesprächspartner/-innen zur Verfügung.

Datum: 28.3.2017, um 10:00 Uhr



Ort:

Arbeiterkammer Oberösterreich 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz



Url: ooe.arbeiterkammer.at



