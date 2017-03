“Die Bergretter” heben wieder ab: Dreharbeiten zur neunten Staffel in Ramsau am Dachstein gestartet

TV-Quotenhit von ZDF und ORF wird im steirischen Ennstal gedreht / Auch regionaler Tourismus profitiert zunehmend von der extrem beliebten Serie

Ramsau (OTS) - Im österreichischen Ramsau am Dachstein sind ab sofort wieder “Die Bergretter” im Einsatz. Die erfolgreiche TV-Serie hebt heuer bereits mit ihrer neunten Staffel ab. Die Dreharbeiten zu den neuen, actionreichen Folgen haben nun am Hochplateau über dem steirischen Ennstal begonnen. Die Helikopter-Rettungscrew um Markus Kofler (gespielt von Sebastian Ströbel) sorgt seit acht Jahren für beste Quoten mit zeitweise über sechs Mio. Zuschauern in den ausstrahlenden Sendern ZDF und ORF. Dort sind die neuen Folgen im kommenden Herbst zu sehen.

Glückliche Rettungen in letzter Sekunde, romantische Begegnungen, große Emotionen, Spannung und viel Action vor der traumhaften Bergkulisse rund um den steirischen Ort Ramsau am Dachstein - das sind die Zutaten der erfolgreichen Fernsehserie. Von der ersten Episode an wurden alle Folgen in Ramsau am Dachstein gedreht. Davon profitiert in zunehmendem Maße auch der Tourismus >>

