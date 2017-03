Wertsache Auto? Nur ein Drittel der Österreicher kennt den Wert seines fahrbaren Untersatzes

Neu bei AutoScout24: kostenlose Fahrzeugbewertung für Verkäufer, volle Preistransparenz für Käufer

Wien (OTS) - Wie viel ist das eigene Auto aktuell noch wert? Das weiß nur rund ein Drittel (35 Prozent) der österreichischen Autobesitzer ziemlich genau, jeder vierte Befragte, vor allem Frauen, weiß es überhaupt nicht, zeigt eine aktuelle repräsentative Studie im Auftrag des europaweit größten Online-Automarkts AutoScout24 ( www.autoscout24.at).

Der Wertverlust bei Neuwagen ist in den ersten drei Jahren am stärksten, danach flacht er erkennbar ab. Bis zu 20 Prozent verliert ein Neuwagen bereits innerhalb eines Jahres an Wert, innerhalb von drei Jahren sind es durchschnittlich 40 Prozent. Die Wertminderung bei Neuwagen schätzen nur 30 Prozent der Befragten richtig ein. Dabei spielt nicht nur das Alter des Fahrzeugs eine Rolle, auch andere Faktoren haben Einfluss auf den Marktpreis. Für rund jeden dritten Befragten der Studie (35 Prozent) hat der einwandfreie Zustand des Autos den größten Einfluss auf den Wiederverkaufswert, gefolgt vom Kilometerstand (27 Prozent) und der Fahrzeugmarke (16 Prozent) vor dem Alter (12 Prozent).

„Den prozentual geringsten Wertverlust nach drei Jahren verzeichnen bei AutoScout24 SUV und Geländewagen – kein Wunder, denn der SUV-Boom hält an und die Nachfrage ist groß. SUV sind also eine gute Investition“, so Markus Dejmek, Country Manager von AutoScout24. SUVs verzeichnen nach drei Jahren einen Wertverlust von 25 Prozent. Bei den Modellen zeigt übrigens der Audi A1 durch den geringsten Wertverlust nach drei Jahren (21 Prozent).

Neu: Fahrzeugbewertung bei AutoScout24 für Verkäufer

Spätestens wenn man den fahrbaren Untersatz verkaufen möchte, wird die Frage nach dem Wert so richtig interessant. Um hier eine Orientierungshilfe zu bieten, hat AutoScout24 als neuen Service die Fahrzeugbewertung eingeführt, mit der die Nutzer den Marktpreis eines Gebrauchtwagens online kostenlos ermitteln können und dazu einen Wertbericht erhalten. Beim neuen Online-Tool von AutoScout24 fließen neben Marke und Modell u.a. auch Alter und Kilometerstand sowie Kraftstoff, Motorisierung und Getriebeart in die Fahrzeugbewertung mit ein. Die automatisierte, komplexe Berechnung beruht auf einer historisierten Datenbasis, die mehr als eine Million private Fahrzeuginserate aus Österreich umfasst. Mit der Fahrzeugbewertung erfahren die Nutzer nicht nur, wie hoch der durchschnittliche Angebotspreis aktuell ist. Für den Verkauf an privat oder an Händler wird ein gesonderter Preis ausgewiesen, denn der Händler hat eine andere Kostenstruktur und muss unter anderem die Garantieleistung und die Fahrzeugaufbereitung für den Wiederverkauf miteinkalkulieren. Außerdem wird eine Preisspanne aufgezeigt, auf der man sein Auto abhängig vom Fahrzeugzustand verorten kann. Und es wird ein Angebotspreis empfohlen, der als erste Basis für das eigene Verkaufs-Inserat dienen kann. Die online Fahrzeugbewertung von AutoScout24 finden Nutzer unter https://www.autoscout24.at/fahrzeugbewertung / .

Neu: Volle Transparenz mit Preisbewertung für Autokäufer

Autokäufer unterstützt AutoScout24 ab nun bei der Preisbewertung bei Gebraucht- und Neuwagen-Inseraten. Auf einen Blick zeigt die neue AutoScout24 Preisbewertung, wie gut das Preis-Leistungs-Verhältnis eines Angebots ist. Hierfür werden Angebotspreise von Autos verglichen, die gleich sind hinsichtlich Marke, Modell, Alter, Kraftstoff, PS, Getriebe, Kilometerstand, Zustand und Ausstattung. „Der innovative Algorithmus bezieht die Daten von über einer Million Angeboten und die Erfahrung unserer Fahrzeugexperten mit ein“, sagt Markus Dejmek. „Tagesaktuell berechnet der intelligente, selbstlernende Algorithmus individuell für jedes Angebot die Preisbewertung. So bieten wir unseren Nutzern einen unabhängigen, umfassenden Marktüberblick.“

Die Preisbewertung macht das Preis-Leistungs-Verhältnis eines Angebots auf einen Blick im Inserat sichtbar. Ein Balken visualisiert die Preisspanne identischer Fahrzeugangebote und zeigt, wo in dieser Spanne sich das ausgewählte Angebot preislich befindet. Inserate mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis werden mit „Top Preis" und „Guter Preis" ausgezeichnet. Bereits bei der Anzeige der Suchergebnisse helfen die beiden Labels bei der Auswahl von Angeboten. Für die Nutzer bedeutet der neue, kostenlose Service volle Preistransparenz. Mehr unter: https://www.autoscout24.at/preistransparenz/.

Ü̈ber AutoScout24:

AutoScout24 ist europaweit das größte online Automobil-Anzeigenportal. Der Marktplatz ermöglicht es seinen Kunden, sich den Traum vom eigenen Auto einfach, effizient und stressfrei zu erfüllen. Auf AutoScout24 können Händler und Privatverkäufer Anzeigen für Gebrauchtwagen und Neuwagen schalten. AutoScout24 gehört zur Scout24-Gruppe. Diese betreibt führende Online-Marktplätze für Immobilien und Automobile in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Ländern wie Österreich (www.autoscout24.at).

